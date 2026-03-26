사진=서유리 SNS

사진=서유리 SNS

현재 공개 연애 중인 성우 서유리가 지난 19일 돌연 이혼 합의서를 공유한 이유에 대해 밝혔다.서유리는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "개인적으로 연락해 부채 문제를 해결하려 했으나 그분이 제 연락처를 애초에 차단해 부득이하게 이혼 합의서를 공개할 수밖에 없었다"고 밝혔다.이어 그는 "현재 저와 제 가족은 남은 빚을 해결하기 위해 고군분투 중"이라며 "주변에서 도움을 주시고 있기는 하나, 해결까지는 역부족인 상황"이라고 전했다. 그러면서 그는 하루빨리 상황이 해결되기를 바란다는 입장을 표했다.앞서 서유리는 지난 19일 전남편 최병길 PD와 얽힌 금전적 갈등을 수면 위로 끌어올렸다. 이날 서유리는 SNS를 통해 "언제 받을 수 있을까요"라며 최 PD와의 이혼 합의서 일부를 공개했다.합의서에 따르면, 최 PD는 서유리에게 재산분할로 2024년 12월 31일까지 총 3억 2300만 원을 지급하기로 합의했다. 지급이 지체될 경우 2025년 1월 1일부터 연 12%의 이자를 가산한다는 조항도 명시되어 있다.서유리는 약속된 기한으로부터 1년 이상이 지난 시점 해당 문서를 공개했다. 이는 최 PD가 아직 합의된 금액을 지급하지 않았음을 시사한다.서유리는 여러 예능에 출연해 "이혼 후 떠안게 된 빚이 약 20억 원에 달한다"고 고백한 바 있다.한편 서유리는 2019년 최 PD와 결혼했으나 2024년 3월 이혼했다. 이후 지난해 6월, 결혼정보회사를 통해 만나게 된 법조계 종사자와 교제 중이라고 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr