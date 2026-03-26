'1500만 돌파' 장항준 폭로했다…주연급 배우인데, '왕사남'서 1분 등장 "죽이려고" ('데이앤나잇')

사진제공=MBN

배우 장현성이 영화 '왕과 사는 남자'에 1분 등장한 일화를 고백한다.오는 28일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 18회에서는 현재 ‘불란서 금고’에 출연 중인 대한민국 대표 ‘연기 장인’ 장현성과 장영남이 게스트로 출연한다.장현성은 '불란서 금고'에 대해 절친 장진 감독의 작품이기도 하지만 무엇보다 “신구 선생님이 계시기에 이 작품은 꼭 같이해야 한다고 생각했다”며 신구에 대한 존경심을 표한다. 장영남은 “신구 선배님은 제 눈물 버튼”이라며 무대 위에서 빛이 나는 신구의 열정을 보며 반성과 눈물을 쏟은 적이 여러 번이라고 고백한다.장현성은 서울예술대학 연극과 동기이자 연예계 대표 절친 장항준 감독과의 관계에 대해 “비루한 시간을 함께 보냈다”라고 증언해 폭소를 일으킨다. 더욱이 장현성은 장항준이 느닷없이 “나와보면 알아”라고 전화해 갔던 곳에서 인체모형인 ‘더미’를 발견하자 “죽이려고 이러는구나”라고 눈치챘다고. 그는 관객수 1500만을 돌파한 화제작 ‘왕과 사는 남자’ 속 ‘1분 컷 사망’ 출연 비하인드를 전해 웃음을 자아낸다. 이어 장현성은 오랜 시간 옆에서 지켜본 서울예술대학 연극과 절친 동기 장진과 장항준의 차이점을 밝혀 관심을 모은다.죽는 배역을 많이 맡아 ‘사망 전문 배우’라는 별명을 얻게 된 장현성과 장영남은 죽는 연기 관련 웃지 못할 에피소드도 대방출한다. 죽는 연기를 다수 해본 탓에 ‘더미’ 제작을 위한 본도 많이 떠봤다는 장현성은 본을 제일 처음 떼본 순간 “나도 모르게 쌍욕이 튀어나왔다”라고 해 폭소를 안긴다. 점잖기로 소문난 장현성이 욱한 이유는 무엇인지 궁금증을 높인다.장영남은 죽어 있는 연기에서 가장 중요한 건 눈동자라고 꼽으며 “눈동자가 계속 움직여서 촬영을 못 한 적이 있다”라는 의외의 일화를 전한다. 게다가 “재촬영 때 불안감에 수면 보조제 반 알을 먹고 촬영했다”라고 한 장영남은 “중간에 잠꼬대를 했다고 하더라”라는 해프닝을 방출한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr