사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

가수 신지가 결혼식을 앞두고 뒤트임을 해야하느냔 고민을 털어놨다.지난 25일 신지의 유튜브 채널에는 결혼 준비 과정을 담은 영상이 게시됐다. 이날 영상에서 신지는 가수 문원과의 결혼을 앞두고 전문가를 만나 웨딩 퍼스널 컬러와 체형에 따른 스타일링 점검을 했다.이날 전문가는 신지의 골격과 얼굴형 등을 분석했다. 전문가는 신지의 색상 궁합에 대해 "여름 쿨톤보다 웜톤이 더 잘 어울린다"라며 "광대가 있는 편이라 어두운 색보다 밝은 색을 선택해야 한다"라고 진단했다.이목구비 분석 과정에서 전문가는 "입술과 눈은 곡선형이고 눈썹은 직선형이다"라고 설명했다. 또한 "눈동자가 커서 눈두덩이 부분과 붙어 있다"라며 "원래 1대 1 정도의 비율이 되어야 답답해 보이지 않는다"라고 덧붙였다.전문가의 설명을 듣던 신지는 "내가 답답해 보이냐. 뒤트임을 해야 하냐"라고 질문해 웃음을 유발했다. 이에 전문가는 수술이 필요하지 않다고 답한 뒤 "완전한 생머리보다 파마머리가 더 잘 어울린다"라며 적절한 헤어스타일을 제안했다.전문가는 신지에게 "너무 여린 느낌보다는 어느 정도 색감이나 선이 강조된 스타일이 좋다"라고 조언했다.한편, 신지는 7살 연하인 문원과 지난해 결혼을 발표했다. 두 사람은 오는 5월 결혼식을 올릴 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr