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사진=유튜브 채널 '일리네결혼일기'

사진=유튜브 채널 '일리네결혼일기'

가수 에일리가 시험관 시술 과정에서 난자 채취 및 수정 결과를 확인했다.지난 25일 유튜브 채널 '일리네결혼일기'에는 '[시험관 일기] DAY 2/12 친구들이 태몽을 꿨대요! 난자 채취 결과 듣고 왔어요 '라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 에일리의 남편인 배우최시훈은 지인들로부터 태몽 소식을 접했다고 밝혔다. 최시훈은 "최근 태몽을 꾼 것 같다며 연락이 자주 온다"라며 "지인들의 관심에 아내와 나 모두 감동했고 큰 힘이 된다"라고 말했다.이후 에일리와 최시훈은 병원을 방문해 난자 채취 결과를 확인했다. 최시훈은 병원에서 긍정적인 결과를 전달받았다고 언급했다.담당 의사는 "난자 15개를 채취했고 모두 수정됐다"라며 "12개가 이식에 성공했고 5일 배아 중 최상급은 7개다"라고 설명했다.최시훈은 과정을 처음부터 다시 시작해야 할까 봐 걱정했지만 긍정적인 결과를 얻어 다행이라는 뜻을 내비쳤다. 그는 귀가 길에 출산 예정 시기나 아이의 태생적 기운 등을 찾아보며 기대감을 나타냈다.또한 최시훈은 "과정과 결과에 상관없이 이 모든 순간이 우리 인생의 한 부분임을 잊지 말자"라며 "나중에 웃으며 회상할 수 있는 날로 기억되길 바란다"라고 덧붙였다. 그는 아내 이예진을 향한 응원 메시지도 남겼다.한편, 에일리는 지난해 최시훈과 결혼했다. 두 사람은 현재 자녀를 갖기 위해 시험관 시술을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr