"간담도암 말기" 윤택, 결국 안타까운 소식 알렸다…완치 방법 없어, "父 시간 얼마 안 남아" ('유퀴즈')

사진제공=tvN '유퀴즈'

개그맨 윤택이 아버지가 간담도암 말기 투병 중이라고 밝혔다.지난 25일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 336회에는 '나는 자연인이다' 700회를 맞아 MC 이승윤과 윤택이 게스트로 출연했다.이날 유재석은 "'나는 자연이이다' 촬영하면 부모님 연배의 자연인을 만나다보니 아버지 생각이 많이 난다고 하던데"라고 물었다.이승윤은 "많이 난다. 어릴 때 형편이 넉넉하지 않아 단칸방에서 살았다. 아버지가 공사장에서 하루도 안 쉬고 일하셨고 매일 흙투성이로 들어오셨다"며 "그런데도 부족함을 느끼지 않게 나에게는 좋은 음식, 좋은 옷, 좋은 신발을 사주셨다"고 회상했다.이어 그는 "어느 날 아버지 신발을 봤는데 뒷굽이 닳아 양말까지 보이더라"며 "내가 '자연인'을 15년째 하고 있는데, 아버지가 성실함이라는 유산을 주신 거다"라고 존경심을 드러냈다.윤택은 아버지가 간담도암 말기라며 "이제 얼마 시간이 안 남았다"고 눈물을 쏟았다. 이어 그는 "아버지를 마주할 때마다 눈물을 참기 너무 힘들다. 아버지는 편안하게 가시겠다고 하시지만 안타깝다. 방법이 없다"며 눈물을 닦았다.윤택은 "내가 '나는 자연인이다' 할 때가 아버지 인생에서 가장 행복하셨던 순간이었던 것 같다. 모든 사람이 다 나를 좋아해 주니까"라며 "어느 식당에 가서 '자연인이다' 아세요? '윤택이가 내 아들이에요'라고 자랑하실 때 가장 행복해하셨다"고 회상했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr