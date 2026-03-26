사진=차준환 SNS

사진=차준환 SNS

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피겨스케이팅 선수 차준환이 안타까운 소식을 전했다.차준환은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "2025~2026 이번 시즌은 밀라노-코르티나 동계 올림픽을 마지막으로, 부상으로 인해 세계선수권대회를 기권하게 되었습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 차준환이 연습에 매진하고 있는 모습. 특히 붉어진 발과 발목에는 파스로 추정되는 물건이 감싸져 있어 안타까움을 자아냈다. 또, 차준환이 착용한 스케이트에는 투명 테이프까지 잔뜩 감싸져 있어 부상에도 불구하고 출전 의지를 보였음을 엿볼 수 있다.세계선수권대회 불참을 알린 차준환은 "오늘 밤부터 우리 팀 코리아 경기가 시작된다"며 "저도 함께 응원하겠다"고 다른 출전 동료들을 격려했다.한편 차준환은 지난 2월 진행된 2026 제25회 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽에서 피겨스케이팅 부문 국가대표로 출전했다. 최종 4위를 기록하며 국내 남자 피겨의 새 역사를 썼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr