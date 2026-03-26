/ 사진제공 = TV CHOSUN ‘아빠하고 나하고’

/ 사진제공 = TV CHOSUN ‘아빠하고 나하고’

배우 김정태가 첫째 아들 김지후의 미국행 선언을 놓고 언성을 높이며 대립했다.25일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 ‘샤워 독립’ 사건을 겪은 김정태 가족의 4인 4색 일상이 공개됐다.‘아스퍼거 증후군’으로 의심되고 있는 16세의 ‘천재 소년’ 첫째 아들 김지후는 가족들이 아직 침대에 누워있는 이른 아침, 홀로 기상해 자신만의 루틴을 시작했다. 일어나자마자 침구 정리 후 지후는 잠도 덜 깬 상태로 수학 문제를 풀었다. 그동안 지후의 엄마는 전날 지후가 먹고 싶은 아침을 써놓은 메뉴판을 보고 그대로 아침을 준비했다. 누가 시키지 않아도 스스로 정한 스케줄에 따라 생활하는 지후의 모습에 전현무는 “성공한 사람의 루틴을 보는 것 같다. 중3의 루틴이 아니다”라며 ‘갓생’에 감탄했다.지후가 학원에 간 사이 김정태 부부와 둘째 아들 김시현은 깜짝 생일 파티를 준비했다. 16살 생일을 맞은 지후를 위해 김정태는 ‘아들 바보’답게 직접 피자까지 만들어 생일상을 차렸다. 가족이 준비한 생일 파티에 지후도 환한 미소를 지었다. 그러나 김정태가 친구들과의 파티에 대해 묻자 지후는 한 치의 망설임도 없이 “전혀 없다. 난 파티가 싫다. 아무랑도 얘기하기 싫다”고 단호하게 답했다.물리, 코딩, 애니메이션 제작이 취미인 지후는 보통의 10대와는 달리 관심사가 특별했다. 그렇다 보니 지후는 혼자 있기를 더 선호했고, 김정태 부부는 아들의 사회성을 걱정했다. 게다가 지후는 자신의 장점을 살려 소프트웨어 분야 인재 양성을 위한 특수목적고 ‘소프트웨어 마이스터고’ 진학을 꿈꾸고 있었다. 기숙사 생활까지 계획하고 있는 지후는 “내가 모든 루틴을 다 스스로 할 수 있을 것 같다”며 기대감을 드러냈다. 하지만 김정태의 아내는 “지후는 사회적인 상황에서의 대처가 교과서적이다. 친구랑 같이 지내본 적이 없어서…”라며 걱정이 앞섰다.이런 부모의 마음을 모르는 지후는 기숙사 생활을 넘어 ‘미국행 독립’까지 계획했다. 한국어보다 영어가 편한 지후는 평소 김정태에게 “나는 왜 미국인으로 태어나지 않았냐”고 이야기한 적이 있을 정도로 미국 생활을 꿈꿔왔다. 또 유튜브를 운영하며 자신과 같은 관심사를 가진 사람들이 미국에 많다고 느꼈다. 그러나 가족들의 걱정은 더 심해져 갔다. 동생 시현이까지도 “진짜 조심해야 한다”라며 거들었고, 김정태는 지후의 말을 끊어가며 잔소리를 쏟아냈다.결국 지후는 “나도 다 안다. 내가 약점이 있다고 해서 미국에 못 가는 건 아니다. 미국 가고 싶다는 마음은 안 변한다”며 언짢은 기분을 드러냈다. 그럼에도 김정태는 잔소리를 멈추지 않았고 결국 지후는 “그만! 그만 좀 해줄래?”라며 폭발했다. 이에 김정태도 “아빠가 조언하면 아빠 얘기를 들어야지. 네가 다 알면 너 혼자 다 준비해서 알아서 갈래?”라며 언성을 높였다.김정태의 아내도 “혼자 있고 싶다는 이유로 기숙사나 미국을 가는 건 안 된다. 지금은 가족들이 터치 안 하는데, 나가면 많이 터치하게 된다”며 ‘독립’이 유일한 답은 아니라고 현실을 지적했다. 미국행을 놓고 충돌하는 김정태 가족에 전현무는 “참 어려운 문제다. 지후도, 부모도 이해가 간다”며 안타까움을 드러냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr