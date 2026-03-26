사진=ENA, SBS Plus

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'나는 SOLO'(나는 솔로) 30기가 두 쌍의 '최종 커플'을 탄생시키며 로맨스 여정을 마무리했다. 앞서 영수는 순자와 옥순 사이에서 삼각 구도를 형성하며 밀당의 수위를 넘어 관계에서 '갑'의 위치에 선 듯한 모습으로 시청자들 사이 갑질 의혹에 휘말리기도 했다. 그러나 시간이 지날수록 옥순을 향한 호감과 진심이 커지며 결국 커플로 이어졌다25일(수) 방송된 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '솔로나라 30번지'의 엇갈린 타이밍과 진심의 고백이 교차한 30기 '에겐남-테토녀 특집'의 최종 선택이 그려졌다. 그 결과, 영수-옥순, 영식-영자는 '최종 커플'이 되었고, 영호-영숙와 영철-정숙은 성격 차이를 뛰어넘지 못해 서로를 응원하는 사이로 남았다.최종 선택하는 날 아침, 영철은 정숙을 위한 특별한 이벤트를 준비했다. 그간 정숙이 했던 말을 하나하나 되짚으며 정숙이 좋아하는 음식, 공간, 분위기 등을 만들어 '정숙 컬렉션'을 선물한 것. 직후 정숙을 '이벤트 방'으로 데려온 영철은 "정숙 님과 있으면 생각이 단순해지고 편해진다", "이상형을 찾은 것 같다"고 고백했다. 정숙은 큰 감동을 하였지만, 동시에 "제가 영철 님을 담을 수 있는 그릇인지 모르겠다"며 눈물을 쏟았다.영식도 영자를 위한 마지막 이벤트를 준비했다. 영식은 '솔로나라'에서 서로 '첫인상 선택'을 하며 마음이 통했던 장소로 영자를 데려간 뒤, "부족했던 제 행동을 돌이키고 싶다"는 편지를 건넸다. 이후 그는 "조금만 더 기회를 줬으면 좋겠다"라고 영자에게 진심을 어필했다. 영수는 순자를 불러내 산책하며 관계를 정리했다. 순자는 "고백하지 않았지만 차이는 기분이라 아련하다"라며 애써 웃었다. 이후 두 사람은 서로에게 고마움을 전하며 마지막 인사를 나눴다.마지막까지 최선을 다해 마음을 전한 30기들이 모두 모인 뒤, '최종 선택'이 진행됐다. 영식은 "연약하고 비겁한 저를 숨기고 싶어서 두꺼운 갑옷을 두르고 살았다. 여기 와서 그 갑옷이 깨졌다. 그 마음을 보여드리고 싶다"라고 한 뒤 영자에게 직진했다. 영자는 웃음으로 화답하며 영식과 최종 커플이 됐다. 영수와 옥순 역시 서로를 선택했다.반면 영호와 영숙은 성격 차이를 뛰어넘지 못해 선택을 포기했고, 영철은 정숙을 선택했지만, 정숙은 최종 선택을 하지 않았다. 영수와 끝내 엇갈린 순자를 비롯해, 상철, 현숙, 광수도 최종 선택을 포기했다. 옥순과 커플이 된 영수는 "주말에 빨리 놀러가고 싶다"며 옥순과의 현실 데이트를 기대했고, 옥순도 "어떤 사람인지 더 잘 알아볼 수 있으니까 기대된다"며 설레했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr