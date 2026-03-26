이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

'나는 SOLO' 30기 영자의 거침없는 발언이 방송 직후 화제를 모으고 있다.25일 방송된 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’에서는 최종 선택을 앞둔 솔로남녀들의 마지막 데이트 과정이 공개됐다. 특히 영자와 영식의 대화 장면이 시청자들의 이목을 집중시켰다.이날 영자는 영식과 단둘이 마주 앉은 자리에서 불만을 숨기지 않았다. 그는 “너무 자기 생각이 없다고 해야 하나. 보여주기식 같고 꾸며내는 느낌”이라며 직설적인 표현으로 평가했다. 이어 “나는 영식님이라는 사람을 잘 모르겠다”고 덧붙이며 관계에 대한 확신이 없음을 드러냈다.영식이 관계를 위해 노력하지 않는 것 같다는 점도 지적했다. 영자는 “이미 마음이 통한 거라 생각해서 안주하는 건가 싶다. 그냥 귀찮은 건가 생각까지 했다”며 답답함을 토로했다.갈등은 다른 데이트 자리에서도 이어졌다. 영자는 광수와의 대화 도중 영식에 대해 “모든 데이트를 같이 했는데 너무 지루하고 재미없었다. 표정 관리가 안 될 정도로 힘들었다”고 말해 주변을 놀라게 했다.이를 지켜보던 데프콘은 “그렇게 말하면 상대가 재미없는 사람으로 낙인찍힐 수 있다”며 “본인도 표현을 충분히 하지 않은 것 아니냐”고 지적했다.뿐만 아니라 영자는 대화 내내 영수에 대한 이야기를 꺼내며 복잡한 감정을 드러냈다. 영수의 호감 표현 시점에 대해 아쉬움을 드러내는가 하면, “조금만 더 빨랐으면 어땠을까”라고 말하며 여지를 남겼다.이에 MC들은 “지금 계속 광수 앞에서 영수 이야기만 하고 있다”, “상대에 대한 배려가 부족하다”, "매너가 아니다" 등의 반응을 보이며 영자의 태도를 문제 삼았다.인터뷰에서도 영자는 “영식을 선택할지 말지 고민 중이지만 다른 사람을 생각하는 건 아니다”라고 밝혔지만, 이어 “어떻게 될지는 모르겠다”고 말해 여전히 흔들리는 모습을 보였다.방송 이후 시청자들 사이에서는 영자의 발언과 태도를 두고 다양한 반응이 이어지고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr