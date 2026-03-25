이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 이승윤이 ‘나는 자연인이다’ 재방송 수익에 대해 솔직한 이야기를 전했다.25일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 15년 넘게 ‘나는 자연인이다’를 이끌어온 이승윤과 윤택이 출연해 다양한 에피소드를 풀어냈다. 이날 방송에서는 해당 프로그램이 국내에서 재방송 횟수가 가장 많은 프로그램 중 하나라는 점이 언급되며 자연스럽게 재방료에 대한 관심이 쏠렸다.이에 대해 이승윤은 “재방료가 1년에 한 번씩 들어오는데 목돈이 들어오는 느낌이다”라고 말했다. 이어 “그걸 잘 모아서 부모님 집 사는 데 큰 도움이 됐다”고 밝혀 눈길을 끌었다.특히 장수 프로그램 특성상 재방송이 꾸준히 이어지면서 출연진에게도 일정한 수익 구조가 형성된다는 점이 관심을 모았다.윤택 역시 재방료에 대해 덧붙였다. 그는 “재방송을 많이 하면 재방료가 어마어마할 것 같다고 생각하는데 제도적으로 상한선이 있다”고 설명했다. 그러면서도 “그래도 너무 감사하다”고 전했다.또한 두 사람은 오랜 시간 자연인을 찾아다니며 겪은 다양한 경험담도 함께 공개하며 웃음을 자아냈다.15년 넘게 이어진 장수 프로그램인 만큼, 이승윤과 윤택의 꾸준한 활동과 그에 따른 재방송 수익 구조에도 시청자들의 관심이 이어지고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr