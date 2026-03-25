배우 이경진이 유방암 투병 당시 체중이 38kg까지 감소했던 상황을 전했다.
25일 ‘찐여배우들’ 채널에는 영상에서는 이경진의 일상과 함께 과거 힘들었던 시기가 언급됐다. 그는 투병 당시를 떠올리며 “그땐 거의 뼈만 남았다”고 말했다.
이경진은 암 진단 전 겪었던 상황부터 털어놨다. “1년 동안 언니와 엄마 장례식을 다 치르고 집까지 고친 후 암에 걸렸다”며 “이 집 고친 것 때문이라도 억울해서 못 죽겠더라”고 홀로 암투병을 겪었던 당시를 회상했다.
체중이 급격히 줄었던 이유에 대해서도 직접 설명했다. 그는 “먹어도 흡수가 안 되고 잠을 못 자니까 살이 안 올랐다”고 말했다. 이어 가슴 전 절제 진단을 받았던 상황도 전했다. “사실 가슴 전 절제 진단을 받았었다”고 밝힌 그는 이후 병원을 옮긴 뒤 절제를 하지 않아도 된다는 판단을 받았다고 설명했다. “서울대병원 홍보대사였던 고두심 언니가 서울대병원을 연결해 줘서 갔더니 절제를 안 해도 된다고 했다. 이 말을 듣고 잠을 잘 수 있었다”고 덧붙였다.
특히 당시 충격에 대해 “가슴 절제는 팔을 떼어내는 것과 같다”고 표현했다. 이어 “어떤 의사가 '우리 누나도 뭐 가슴 다 절제했는데 아무렇지 않다'라고 했는데, 너무 밉더라. 그래서 그 의사를 안 본다”고 말하며 솔직한 심정을 전했다.
안소영은 이를 듣고 “혼자 잘 이겨냈다. 얼마나 힘들었나”라며 이경진을 위로했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
25일 ‘찐여배우들’ 채널에는 영상에서는 이경진의 일상과 함께 과거 힘들었던 시기가 언급됐다. 그는 투병 당시를 떠올리며 “그땐 거의 뼈만 남았다”고 말했다.
이경진은 암 진단 전 겪었던 상황부터 털어놨다. “1년 동안 언니와 엄마 장례식을 다 치르고 집까지 고친 후 암에 걸렸다”며 “이 집 고친 것 때문이라도 억울해서 못 죽겠더라”고 홀로 암투병을 겪었던 당시를 회상했다.
체중이 급격히 줄었던 이유에 대해서도 직접 설명했다. 그는 “먹어도 흡수가 안 되고 잠을 못 자니까 살이 안 올랐다”고 말했다. 이어 가슴 전 절제 진단을 받았던 상황도 전했다. “사실 가슴 전 절제 진단을 받았었다”고 밝힌 그는 이후 병원을 옮긴 뒤 절제를 하지 않아도 된다는 판단을 받았다고 설명했다. “서울대병원 홍보대사였던 고두심 언니가 서울대병원을 연결해 줘서 갔더니 절제를 안 해도 된다고 했다. 이 말을 듣고 잠을 잘 수 있었다”고 덧붙였다.
특히 당시 충격에 대해 “가슴 절제는 팔을 떼어내는 것과 같다”고 표현했다. 이어 “어떤 의사가 '우리 누나도 뭐 가슴 다 절제했는데 아무렇지 않다'라고 했는데, 너무 밉더라. 그래서 그 의사를 안 본다”고 말하며 솔직한 심정을 전했다.
안소영은 이를 듣고 “혼자 잘 이겨냈다. 얼마나 힘들었나”라며 이경진을 위로했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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