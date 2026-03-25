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이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’

'슈퍼맨이 돌아왔다' 김종민이 구체적인 2세 계획과 ‘예비 아빠’ 준비 과정을 공개했다.25일 방송된 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 김종민이 임라라·손민수 부부의 쌍둥이 자녀를 만나 육아를 체험하는 모습이 그려졌다. 평소 스튜디오에서만 아이들을 지켜보던 그는 직접 현장을 찾으며 기대감을 드러냈다.김종민은 “영상으로만 봐도 너무 예쁘고 보고 싶었다. 좋은 기운을 받으려고 왔다”고 말하며 육아 체험에 나섰다. 특히 아이들을 만나기 전 손 씻기부터 가글, 체온 체크까지 꼼꼼히 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다.현재 48세인 그는 '2세 계획'에 대해서도 솔직하게 밝헜다. 김종민은 "딸, 아들로 계획 중이고 자연임신이 목표"며 "금연, 금주도 하고 있다"고 전했다. 이어 “4~5월에 임신해서 내년에 출산하고 싶다”고 덧붙이며 구체적인 시기까지 언급해 관심을 모았다.육아 체험도 이어졌다. 그는 처음으로 수유에 도전한 뒤 “너무 귀엽다. 먹는 것도 신기하다”며 아이들에게서 눈을 떼지 못했다. 이어 “실제로 보고 밥도 먹여 보니까 더 소중하다. 눈을 보니까 너무 소중하다”고 말하며 웃었다.또한 김종민은 16시간 무수면 육아 중인 손민수를 대신해 아이를 돌보며 잠시 휴식을 권하기도 했다. 아이들과 시간을 보내는 동안 그는 연신 미소를 보이며 훈훈한 분위기를 이어갔다.김종민은 지난해 11살 연하 사업가 연인과 결혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr