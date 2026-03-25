이미지 크게보기 사진 = KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’

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17세 여고생이 3번의 소년원 수감 경험을 털어놓으며 충격을 안겼다.최근 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 소년원에 세 차례 송치된 사연자가 출연해 자신의 과거를 솔직하게 고백했다. 어린 나이에 시작된 방황의 과정이 그대로 공개되며 시선을 끌었다.이날 그는 “중학교 1학년 때부터 집을 나가기 시작했다”며 “학교를 가지 않고 술과 담배를 접하면서 계속 일탈을 이어갔다”고 말했다. 이어 “노는 게 좋아서 가출했다”고 덧붙이며 이유를 숨기지 않았다.특히 반복된 행동은 결국 소년원 수감으로 이어졌다. 그는 15세 때 같은 해 두 차례 9호 처분을 받았고, 이후에도 가출을 멈추지 못하다 10호 처분으로 1년 3개월 동안 수용됐다고 설명했다. 어린 나이에 세 차례 소년원을 드나든 이력에 출연진도 말을 잇지 못했다.그러나 현재 상황은 달라졌다고 전했다. 검정고시에 합격해 간호학과 진학을 앞두고 있다며 “이제는 정말 바뀌고 싶다”고 밝혔다. 과거와 다른 선택을 준비 중인 근황이 공개되며 눈길을 끌었다.이에 서장훈은 “지금부터가 더 중요하다”며 “다들 놀고 싶어도 참고 사는 것”이라고 조언했다. 이어 “계속 방황하면 인생이 힘들어질 수 있다”고 현실적인 충고를 전했다. 이수근 역시 “괜히 밖에서 시간 보내지 말고 목표를 가지고 살아야 한다”고 덧붙였다.끝으로 그는 “말이 아니라 행동으로 보여드리겠다”며 부모님에게 미안한 마음을 전했다. 이어 “사랑한다”고 덧붙이며 변화에 대한 의지를 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr