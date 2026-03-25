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사진제공=MBC '라디오스타'

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 대한민국의 첫 메달을 안겨준 스노보드 국가대표 김상겸 선수가 MBC ‘라디오스타’에 출연해 예능 욕심을 거침없이 드러낸다. 남다른 체격의 김상겸은 김구라를 ‘공주님 안기’ 포즈로 번쩍 안고 스쾃을 하는가 하면, 탄산음료 원샷 개인기까지 펼치며 큰 웃음을 선사한다.오늘(25일) 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 최민정, 김길리, 김상겸, 유승은이 출연하는 ‘올림픽 별별스토리_최최종완’ 특집으로 꾸며진다.김상겸은 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽에서 3전 4기 끝에 은메달을 획득하며, 동계와 하계를 통틀어 대한민국 통산 400번째 메달의 주인공이 됐다. 포기하지 않는 그의 열정은 ‘라디오스타’에서 웃음을 향한 예능 열정으로 다시 한번 빛을 발한다.김상겸은 “어떻게 웃겨야 하나” 걱정했다며 남다른 예능 욕심을 드러낸다. 그는 가장 자신 있는 개인기가 스쾃이라고 밝히며, 김구라를 안고 스쾃 10개에 도전한다. 스쾃만 250kg을 든다는 김상겸의 말에 김구라는 흔쾌히 자신의 몸을 맡긴다. 나란히 선 김구라와 김상겸은 비슷한 체격과 실루엣으로 마치 거울을 보는 듯한 느낌을 줘 웃음을 자아낸다. 김상겸은 ‘공주님 안기’ 포즈로 김구라를 번쩍 들어 안고 순식간에 스쾃 10개를 성공한다. 김구라는 “재밌어!”를 연발하며 감탄과 함께 만족스러운 웃음을 터뜨린다.“허리 괜찮아요?”라며 김상겸을 걱정하던 김구라는, 탄산음료를 마시려는 김상겸을 보고 “원샷할 수 있어요? 그럼 스타 될 수 있어!”라며 그의 예능 야망에 불을 지핀다. MC 유세윤과 MC 장도연도 합세해 원샷 후 노래까지 제안하며 모두의 이목이 집중된다. 김상겸은 단숨에 탄산음료를 원샷해 모두의 감탄을 유발하고, 이어 트림을 참으며 애창곡인 터보의 ‘스키장에서’를 불러 스튜디오를 웃음바다로 만든다.온몸으로 웃음 열정을 불태운 예능 초보 김상겸의 활약은 오늘(25일) 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr