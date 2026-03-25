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사진제공=KBS

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연출을 맡은 최연수 감독은 "이 작품의 차별점은 캐릭터에 있다. 등장하는 여섯 인물 모두 각기 다른 색깔과 개성을 지니고 있고, 배경이 되는 연리리라는 마을 역시 매력적이다. 특히 '사람 냄새 나는 이야기'가 다른 작품과의 가장 큰 차별점"이라고 강조했다.



이어 최 감독은 "이른바 '금쪽이 가정'처럼 현실적인 가족의 모습도 담겨 있고, 예상보다 도파민이 터지는 전개도 많다. 브로맨스와 로맨스는 물론 다양한 가족의 형태를 폭넓게 그려냈다. 매일 봐도 질리지 않을 거다. 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.



'심우면 연리리'는 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

KBS 2TV 목요 드라마가 '드라마 스페셜 (2020)' 이후 6년 만에 부활했다. 배우 박성웅이 주연을 맡은 '심우면 연리리'가 매주 목요일 시청자들을 찾는다. 연출을 맡은 최연수 감독은 "매일 봐도 질리지 않을 것"이라며 자신감 있는 모습을 보였다.25일 서울 신도림동 더 세인트에서 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박성웅, 이수경, 이서환, 남권아, 이진우, 최규리, 최연수 감독이 참석했다. '심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 이야기를 그리는 가족극이다.박성웅은 대기업 연구원 출신 농사꾼 성태훈 역을 맡았다. 박성웅은 "내가 가장 잘 표현할 수 있는 캐릭터였다. K-가장으로서 성태훈의 모습을 잘 표현할 수 있겠다는 생각이 들어서 작품을 선택하게 됐다"라고 말문을 열었다.2024년 KBS 드라마 '개소리'에서 호흡을 맞췄던 박성웅과 이수경은 이번 작품을 통해 또 한 번 부부로 재회했다. 이에 대해 박성웅은 "전 작품에서 부부 호흡을 맞췄는데 생각보다 함께하는 장면이 별로 없었다. 그런데 이번 작품에서 항상 붙어있었다. 나는 비교적 말이 없는 편인데 수경이는 밝고 활발해서 밸런스가 좋았다"고 말했다.이수경은 성태훈의 아내이자 아들 3명을 혼자 키워낸 슈퍼맘 조미려로 분한다. 이수경은 작품을 선택한 이유에 대해 "지금까지 연기를 하면서 아이를 키우는 엄마 역을 맡은 적이 없었다. 그래서 나에게는 큰 도전이었는데, 잘 해내 보고 싶었다"고 털어놨다.이수경 역시 박성웅과 재회한 소감에 대해 "마음이 편했다"라며 웃어 보였다. 그는 "'개소리' 때도 함께 작품을 할 수 있어서 좋았는데, 이번에 다시 만나게 됐다. 덕분에 촬영하는 내내 즐거웠다"고 덧붙였다.이진우는 성태훈의 아들 이진우를 연기한다. 이진우는 "성지찬은 성장하는 모습이 매력적인 캐릭터다"라고 소개했다. 이어 그는 "어머니의 의지로만 살다가 시골로 내려간 뒤 하고 싶은 것을 찾고 용기를 얻게 되는 인물"이라고 설명했다.2019년 아이돌로 데뷔했던 이진우는 이번 작품을 통해 7년 만에 주연 자리를 꿰찼다. 이에 대해 이진우는 "첫 주연작이라 많이 부담됐고, 잘해야겠다는 생각이 들었다. 그런데 선배님들과 감독님이 너무 잘 챙겨주셔서 작품을 무사히 잘 마칠 수 있었다"라며 웃었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr