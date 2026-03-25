박지훈 / 사진=텐아시아DB

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이민우, 정태우, 설민석이 JTBC '아는 형님'의 형님들과 만난다. 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역으로 화제가 되고 있는 박지훈은 없지만 이들은 단종과의 깊은 연관성으로 관심을 모은다.배우 이민우, 정태우와 역사 강사 설민석이 JTBC '아는 형님'에 출연한다. 영화 '왕과 사는 남자'로 인해 시작된 '단종 신드롬'과 깊은 연관을 지닌 이들은 '아는 형님'에서 형님들과 색다른 케미를 선보일 예정이다.과거 드라마 '조선왕조 500년 - 뿌리깊은 나무'에서 단종 역할을 맡았던 데뷔 46년 차 이민우와 '한명회', '왕과 비'에서 단종을 연기하며 '원조 단종'으로 불리는 정태우는 단종을 연기하며 겪었던 에피소드를 공개한다. 이어 몰입감 높은 강연으로 사람들을 사로잡아 온 설민석이 형님들을 위한 특별한 단종 강의를 펼친다고 해 어떤 이야기가 담길지 기대를 모은다.이민우, 정태우의 흥미로운 에피소드와 설민석의 특별한 단종 강의는 4월 중 JTBC '아는 형님'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr