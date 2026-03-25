사진=웨이크원

사진=메가MGC커피

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 '메가콘서트'에 합류한다.메가MGC커피가 진행하는 ‘M COUNTDOWN X MEGACONCERT’(이하 '메가콘서트')의 새로운 라인업이 공개됐다. Mnet ‘보이즈 2 플래닛(BOYS II PLANET)’을 통해 결성된 알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)이 그 주인공이다.앞서 '메가콘서트’는 EXO(엑소), NCT WISH(엔시티 위시), Hearts2Hearts(하츠투하츠)를 게스트 명단에 이름을 올렸다. 이어 알파드라이브원까지 합류함에 따라, 다양한 세대와 취향을 아우르는 공연 라인업을 완성해가고 있다.아직 공개되지 않은 ‘블라인드 라인업’은 2차 프로모션 기간 중 공개될 예정이다.메가콘서트 반응은 수치로 확인되고 있다. 1차 프로모션 참여자 수는 지난해 같은 기간 대비 약 5배 증가했다. 이에 메가MGC커피는 4월 13일까지 진행되는 2차 프리퀀시 행사를 통해 참여 열기를 이어갈 계획이다.2차 프로모션은 메가MGC커피의 공식 앱 ‘메가오더’를 통해 참여할 수 있다. 미션 메뉴 3개를 포함해 제조 메뉴 총 10개를 주문하면 프리퀀시가 자동으로 완성돼 메가콘서트 관람 티켓 응모 자격이 주어진다.프리퀀시 완성 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아지며, 각 회차별 상위 응모자 150명(총 600명)에게는 아티스트를 가까이에서 만날 수 있는 VVIP석 티켓이 제공된다. 당첨자는 4월 16일 발표 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr