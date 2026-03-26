'살목지' 언론시사회 및 기자간담회. / 사진제공=쇼박스

'살목지' 포스터. / 사진제공=쇼박스

'살목지' 스틸. / 사진제공=쇼박스

소재는 신선했다. 유명 심령 스폿 '살목지'와 물귀신이라는 소재를 쓴 영화 '살목지'(감독 이상민)는 영화 내내 눅눅하고 스산한 공포가 깔려있다. 하지만 공포의 맛은 익숙했다. 반복되는 점프 스케어(갑작스럽게 사물이나 인물이 튀어나와 관객을 놀라게 하는 연출 기법)는 후반부로 갈수록 지겨워진다. 이외에도 배우들의 연기력은 빛났지만, 캐릭터와 서사를 전달하는 데는 불친절한 작품이었다.'살목지'는 기이한 소문이 끊이지 않는 저수지인 살목지의 로드뷰에 정체불명의 형체가 포착되면서 시작된다. 로드뷰 촬영팀은 재촬영을 위해 다시 저수지로 향하고, 그곳에서 설명할 수 없는 일들이 연달아 벌어지며 점점 아비규환에 빠진다.'살목지'는 기이한 저수지와 물귀신이라는 소재를 다룬 만큼, 전개 내내 물비린내 나는 음습한 기운을 뿜어낸다. 습하고 눅눅한, 그 기분 나쁜 공기는 스크린 너머로도 전해지며 촉각적 공포감을 자극한다.그러나 영화는 전개 내내 관객을 놀라게 하는 데만 집중한다. 기존 공포 영화의 문법을 벗어나지 못한 채 반복하는 점프 스케어는 초반의 긴장감을 피로감으로 바꾼다. 이야기는 특별한 반전 없이 예상대로 흘러간다. 또한 '살목지'라는 한정된 공간에 갇힌 서사는 답답함을 유발한다. 소재는 참신했으나 전개는 진부하다는 인상을 지우기 어렵다.드라마 '선재 업고 튀어'로 '로코퀸'이라 불리며 상큼한 매력을 보여줬던 김혜윤은 데뷔 처음으로 공포물에 나서 탄탄한 연기력으로 극을 지탱한다. 하지만 이 작품이 김혜윤을 잘 활용했냐고 한다면 의문이 남는다. 김혜윤은 시종일관 놀라고 도망치기만 할 뿐 서사를 주도적으로 이끌지 못한다. 캐릭터가 수동적이고, 전사나 동기가 불명확한 캐릭터는 마지막까지 난해한 부분이 있다. 김혜윤을 비롯해 배우들의 연기는 안정적이지만 캐릭터들의 매력이 살아나지 못했다는 것은 대본의 힘이 약했다는 뜻이다.연출과 서사 면에서도 구멍이 많다. 등장인물들이 왜 죽는지, 사건의 실체가 무엇인지에 대한 설명이 불친절하다. 영화가 끝난 후에도 사건의 실체가 명확하지 않다. 공포보다는 의문을 남기는 엔딩 은 아쉬운 대목이다.다만, 복잡한 서사보다는 오로지 '놀라는 재미' 그 자체를 즐기고 싶은 1020 세대에게는 소구될 수 있는 작품이다. 원초적인 즐거움에 집중하고 싶다면 한 번쯤 볼 법하다.오는 4월 8일 개봉.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr