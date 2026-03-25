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배우 이서환이 '심우면 연리리' 제작발표회에서 "'오징어 게임'은 한물갔다"고 말해 웃음을 자아냈다. 앞서 이서환은 지난 2024년 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임 시즌2'에서 정배 역으로 활약했다.25일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박성웅, 이수경, 이서환, 남권아, 이진우, 최규리, 최연수 감독이 참석했다.'심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈(박성웅 분)가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.이서환은 연리리 마을 이장 임주형으로 분한다. 이서환은 "이장 역을 맡으면서 외적으로 준비한 건 하나도 없었다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "대신 사투리 부분에 신경을 썼다. 현장감을 살리고 싶어서 그 지역 사람들이 쓰는 단어들을 많이 찾아봤다. 매니저가 대구 사람이라 같이 대본을 많이 봐줬다"고 말했다.깜짝 발언으로 현장을 웃음바다로 만들기도 했다. 이서환은 "'오징어 게임'은 한물갔다고 생각한다. OTT이기 때문에 돈을 내고 봐야 한다. 그런데 '심우면 연리리'는 KBS에서 방송되기에 TV를 틀면 바로 나온다. 많은 관심 부탁드린다"라며 웃어 보였다.'심우면 연리리'는 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr