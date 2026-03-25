사진=텐아시아DB
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배우 박성웅과 이수경이 '심우면 연리리'에서 2년 만에 다시 부부 호흡을 맞춘다.

25일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박성웅, 이수경, 이서환, 남권아, 이진우, 최규리, 최연수 감독이 참석했다.

'심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다. 박성웅은 대기업 연구원 출신 농사꾼 성태훈 역을 맡았으며, 이수경은 성태훈의 아내이자 아들 3명을 혼자 키워낸 슈퍼맘 조미려로 분한다.
사진제공=KBS
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지난 2024년 KBS 드라마 '개소리'에서 호흡을 맞췄던 박성웅과 이수경은 이번 작품을 통해 또 한 번 부부로 재회했다. 이에 대해 박성웅은 "전 작품에서 부부 호흡을 맞췄는데 생각보다 함께하는 장면이 별로 없었다. 그런데 이번 작품에서 항상 붙어있어서 힘들었다"라며 너스레를 떨었다. 또 그는 "나는 비교적 말이 없는 편인데 수경이는 밝고 활발해서 밸런스가 좋았다"고 덧붙였다.

이수경 역시 "마음이 편했다"라며 박성웅과 다시 호흡을 맞추게 된 소감을 밝혔다. 그는 "'개소리' 때도 함께 작품을 할 수 있어서 좋았는데, 이번에 다시 만나게 되어서 편했다"고 말했다. 이어 이수경은 "열심히 준비했으니 많은 시청 부탁드린다"라며 관심을 요청했다.

'심우면 연리리'는 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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