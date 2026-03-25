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배우 박성웅과 이수경이 '심우면 연리리'에서 2년 만에 다시 부부 호흡을 맞춘다.25일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박성웅, 이수경, 이서환, 남권아, 이진우, 최규리, 최연수 감독이 참석했다.'심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다. 박성웅은 대기업 연구원 출신 농사꾼 성태훈 역을 맡았으며, 이수경은 성태훈의 아내이자 아들 3명을 혼자 키워낸 슈퍼맘 조미려로 분한다.지난 2024년 KBS 드라마 '개소리'에서 호흡을 맞췄던 박성웅과 이수경은 이번 작품을 통해 또 한 번 부부로 재회했다. 이에 대해 박성웅은 "전 작품에서 부부 호흡을 맞췄는데 생각보다 함께하는 장면이 별로 없었다. 그런데 이번 작품에서 항상 붙어있어서 힘들었다"라며 너스레를 떨었다. 또 그는 "나는 비교적 말이 없는 편인데 수경이는 밝고 활발해서 밸런스가 좋았다"고 덧붙였다.이수경 역시 "마음이 편했다"라며 박성웅과 다시 호흡을 맞추게 된 소감을 밝혔다. 그는 "'개소리' 때도 함께 작품을 할 수 있어서 좋았는데, 이번에 다시 만나게 되어서 편했다"고 말했다. 이어 이수경은 "열심히 준비했으니 많은 시청 부탁드린다"라며 관심을 요청했다.'심우면 연리리'는 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr