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F&F엔터테인먼트가 소속 그룹 아홉(AHOF)의 전속계약 연장과 관련해 공식 입장을 밝혔다.F&F엔터테인먼트는 25일 보도자료를 내고 "그룹 아홉(AHOF)의 전속계약 연장 여부에 대한 입장을 전달드린다"고 알렸다.소속사 측은 "당사는 현재 멤버 및 각 소속사와 그룹 활동 연장에 대해 긍정적인 논의를 이어가고 있다"고 밝혔다. 이어 이들은 "구체적인 사항은 확정되는 대로 안내드리겠다"고 덧붙였다.한편, 아홉은 지난해 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE'(후 위 아)와 두 번째 미니앨범 'The Passage'(더 패시지)로 활발한 글로벌 활동을 펼쳤다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr