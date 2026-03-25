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갑질 논란에 휘말린 반려견 훈련사 강형욱이 말을 잇지 못한다.25일 방송되는 채널A 반려견 갱생 리얼리티 ‘개와 늑대의 시간2’ 11회에서는 ‘광배, 이두, 삼두, 박근’ 네 마리 반려견이 함께 생활하는 늑대 2호네의 충격적인 생활 환경이 공개된다.현관에 들어서자마자 코를 찌르는 악취가 퍼진다. 보호자의 7평 원룸에는 반려견 4마리의 배변과 오물이 그대로 방치돼 있고, 바닥에는 오염된 흔적들이 남아 눈길을 끈다.늑대들로 인한 소음과 악취를 호소하는 민원 게시글까지 등장했다. 복도와 공용 공간까지 영향을 미치며 이웃 간 갈등으로 번지고 있는 상황이다. 방문 솔루션으로 찾아간 한다감 역시 “못 들어가겠어요. 냄새가 너무 심하다”며 난감한 반응을 보인다.집 안 곳곳을 둘러보던 강형욱 역시 말을 잇지 못한다. 최악의 위생 상태를 보여주는 이 환경이 4기 주제인 ‘보호자의 자격’과 관련해 어떤 질문을 던질지 11회에서 확인할 수 있다.‘개와 늑대의 시간2’는 단순한 반려견 행동 교정을 넘어 문제 행동의 근본 원인인 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다.앞서 강형욱은 2024년 훈련소 직원들의 갑질 폭로와 정보통신망법 위반 혐의로 피소됐으나, 작년 2월 경찰로부터 '혐의없음' 불송치 결정을 받았다.한편, 채널A 반려견 솔루션 예능 ‘개와 늑대의 시간2’는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr