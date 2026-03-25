있지 유나, 데뷔하자마자 터졌다…한터·써클 일간 차트 '1위'

그룹 ITZY(있지) 멤버 유나가 솔로 데뷔 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)으로 차트에서 두각을 나타냈다.유나는 지난 23일 오후 6시 첫 미니 앨범 및 동명 타이틀곡 'Ice Cream'을 발매하고 솔로 데뷔했다. 발매 직후인 오후 7시 기준 타이틀곡 'Ice Cream'이 벅스 실시간 차트 1위에 오른데 이어 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 피지컬 앨범 일간 차트와 써클차트 리테일 앨범 일간 차트 1위를 석권했다.지난 24일 오전에는 'Ice Cream' 뮤직비디오도 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 칠레 등 해외 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 1위를 비롯해 월드와이드 2위를 기록했다.JYP엔터테인먼트는 25일 뮤직비디오 비하인드 컷을 오픈하고 글로벌 팬들의 성원에 화답했다. 이미지 속 유나는 카메라와 눈을 맞추며 비현실적 미모와 사랑스러움으로 꽉 찬 고당도 매력을 뽐냈다. 입술을 쓸어내리는 캐치한 포인트 안무와 유려한 춤선이 드러난 장면도 포착돼 팬심을 한층 끌어올린다.유나의 데뷔곡 'Ice Cream'은 '아이스크림처럼 달콤하게 녹아가는 지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'라는 긍정 메시지를 멜로디로 표현했다. 비타민 같은 유나의 밝고 건강한 에너지가 어우러져 호평을 얻고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr