방송인 이영자가 정선희와 7년간 연락을 끊고 지낼 수밖에 없었던 속내를 고백했다.
지난 23일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연해 이영자와 재회하며 그간의 공백기를 회상했다.
두 사람은 연예계 대표 절친으로 알려졌으나, 2008년 고(故) 최진실과 정선희의 남편 안재환이 연이어 세상을 떠나면서 멀어졌다. 정선희는 7년의 단절에 대해 "서로 너무 아픈 일들을 겪어서 얼굴을 보면 상처가 생각나니까 외면하고 싶었던 것 같다"며 "암묵적으로 각자도생하자고 했다"고 털어놨다.
이영자 역시 연락하지 못한 이유로 트라우마를 꼽았다. 그는 "그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다"며 "그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 단합하지 못한 것 같다"고 솔직하게 답했다. 이어 "내가 성격이 급해서 좋은 언니가 되어주지 못한 건 아닐까 생각했다"며 미안한 마음을 보이기도 했다.
두 사람은 불화설에 대해서는 선을 그었다. 이영자와 정선희는 "싸워서 안 만난 건 아니고 각자 바쁘게 살다 보니 멀어졌다"고 설명했다. 정선희는 "멀리서 박수 쳐주는 좋은 느낌으로 계속 응원하고 있다"고 덧붙였다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지난 23일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연해 이영자와 재회하며 그간의 공백기를 회상했다.
두 사람은 연예계 대표 절친으로 알려졌으나, 2008년 고(故) 최진실과 정선희의 남편 안재환이 연이어 세상을 떠나면서 멀어졌다. 정선희는 7년의 단절에 대해 "서로 너무 아픈 일들을 겪어서 얼굴을 보면 상처가 생각나니까 외면하고 싶었던 것 같다"며 "암묵적으로 각자도생하자고 했다"고 털어놨다.
이영자 역시 연락하지 못한 이유로 트라우마를 꼽았다. 그는 "그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다"며 "그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 단합하지 못한 것 같다"고 솔직하게 답했다. 이어 "내가 성격이 급해서 좋은 언니가 되어주지 못한 건 아닐까 생각했다"며 미안한 마음을 보이기도 했다.
두 사람은 불화설에 대해서는 선을 그었다. 이영자와 정선희는 "싸워서 안 만난 건 아니고 각자 바쁘게 살다 보니 멀어졌다"고 설명했다. 정선희는 "멀리서 박수 쳐주는 좋은 느낌으로 계속 응원하고 있다"고 덧붙였다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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