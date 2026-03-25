사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

방송인 이영자가 정선희와 7년간 연락을 끊고 지낼 수밖에 없었던 속내를 고백했다.지난 23일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연해 이영자와 재회하며 그간의 공백기를 회상했다.두 사람은 연예계 대표 절친으로 알려졌으나, 2008년 고(故) 최진실과 정선희의 남편 안재환이 연이어 세상을 떠나면서 멀어졌다. 정선희는 7년의 단절에 대해 "서로 너무 아픈 일들을 겪어서 얼굴을 보면 상처가 생각나니까 외면하고 싶었던 것 같다"며 "암묵적으로 각자도생하자고 했다"고 털어놨다.이영자 역시 연락하지 못한 이유로 트라우마를 꼽았다. 그는 "그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다"며 "그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 단합하지 못한 것 같다"고 솔직하게 답했다. 이어 "내가 성격이 급해서 좋은 언니가 되어주지 못한 건 아닐까 생각했다"며 미안한 마음을 보이기도 했다.두 사람은 불화설에 대해서는 선을 그었다. 이영자와 정선희는 "싸워서 안 만난 건 아니고 각자 바쁘게 살다 보니 멀어졌다"고 설명했다. 정선희는 "멀리서 박수 쳐주는 좋은 느낌으로 계속 응원하고 있다"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr