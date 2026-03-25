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비연예인과 결혼한 김종민이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 오두방정 육아를 선보여 웃음을 자아낸다.25일 방송되는 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 614회는 '아빠 체험하러 왔습니다!' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 이날 김종민은 강단둥이남매를 만나 인생 첫 수유부터 재우기, 놀아주기까지 육아 풀코스에 도전한다.인생 첫 수유에 김종민은 진땀을 흘린다. 손민수에게 배운 대로 수유 자세를 잡아보지만 단이가 불편한 듯 "으앙"하고 소리를 낸 것. 재빨리 젖병을 물려 단이의 샤우팅을 방어한 김종민은 분유를 완전히 비운 단이의 모습에 "내가 육아를 잘하는 것 같다"며 의기양양해 한다.자신 있게 트림시키기까지 나선 김종민. 하지만 자세잡기부터 난관에 부딪힌다. 겨우 자세를 잡고 단이의 등을 두드리던 김종민은 단이가 트림을 하지 않자 당황한다. 급기야 자신이 안고 있는 단이의 트림 유무를 손민수에게 연신 확인해 폭소를 유발한다.자신감만큼은 최고인 김종민은 "쉬어도 돼"라며 손민수에게 휴식을 주지만, 5분도 지나지 않아 애타게 손민수를 찾는다. 자신의 품 안에서 단이가 잠들자 당황한 것. 강이 옆에 눕히라는 미션을 받은 김종민은 조심스레 단이를 내려놓지만, 허둥지둥하는 사이 단이가 두 눈을 번쩍 떠 웃음을 터트린다.'슈퍼맨이 돌아왔다' 614회는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr