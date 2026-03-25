사진제공=어썸이엔티

사진제공=어썸이엔티

배우 문상민이 짙어진 분위기로 시선을 사로잡았다.소속사 어썸이엔티가 문상민의 매거진 화보 비하인드 컷을 공개했다. 사진 속 문상민은 자연스러운 표정과 담백한 시선, 그리고 여유로운 포즈로 자신만의 분위기를 완성해 냈다.비하인드 컷에서 문상민은 구조감 있는 블랙 레더 재킷과 셔츠, 타이를 매치한 클래식한 포멀룩을 완벽하게 소화했다. 도심의 석양을 배경으로 한 절제된 스타일링과 깊이 있는 눈빛은 차분하면서도 강렬한 인상을 남겼다.또 다른 비하인드 컷에서는 그레이 톤 니트에 패션 스카프를 매치한 스타일링으로 차분하면서도 세련된 이미지를 그려냈다. 부드럽게 떨어지는 니트의 질감과 목선을 따라 흐르는 스카프 디테일이 어우러지며 미니멀한 스타일에 감각적인 포인트를 더한 것. 과하지 않은 연출 속에서도 자연스럽게 이목을 집중시키는 섬세한 표현력이 돋보였다.최근 문상민은 다양한 장르를 넘나들며 연기 스펙트럼을 확장하고 있다. KBS 2TV 드라마 '은애하는 도적님아'에서 보여준 독보적인 캐릭터 소화력에 이어, 넷플릭스 영화 '파반느'에서는 밀도 높은 연기로 색다른 매력을 꺼내 보이며 연이은 흥행을 이끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr