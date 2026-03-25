위하준, 세면대에 얼굴도 못 담그는데…잠수 촬영 강행(‘살롱드립’)

배우 위하준이 물 공포증이 있다고 밝혔다.지난 24일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립'에는 드라마 '세이렌'의 박민영, 위하준이 게스트로 함께했다.이날 위하준은 '물 공포증'을 고백해 시선을 모았다. 그는 "물 공포증이 지금도 있다, 당시에 굉장히 심해서 세면대에 얼굴도 못 담갔다"라고 고백했다. 이어 '오징어게임' 출연 당시 잠수 장면을 위해 수영을 배우게 됐다고 밝혔다.위하준은 "수영 레슨을 끊어서 수영이 아니라 얼굴 담그는 연습을 했다"라고 비하인드를 소개했다.또 스쿠버 교육을 받기도 했다고. 위하준은 "다행히 장비를 하니까 잠수가 되더라"라고 덧붙였다.'세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자와 그녀 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스 스릴러 드라마다. 박민영은 비밀스러운 미술품 경매사 한설아 역을, 위하준과 김정현은 각각 보험조사관 차우석, 스타트업 CEO 백준범 역을 연기한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr