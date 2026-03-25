사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

개그우먼 정선희가 남편 고(故) 안재환을 떠나보낸 이후의 삶에 대해 털어놨다.정선희는 지난 23일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에 출연해 2008년 사별 이후 시간을 회상했다.당시 그는 근거 없는 소문과 악성 댓글에 시달리며 사실상 외부와 단절된 생활을 이어갔다. 그는 “해일처럼 덮치는 루머 앞에 싸울 용기도 기력도 없어 그저 숨어 있었다”며 “살아있는 채로 생매장당하는 꿈을 수년간 꿨다”고 떠올렸다.그가 마음가짐을 달리하게 된 결정적 계기는 의외의 순간에서 찾아왔다. 정선희는 사별 후 과거 일을 지우고 싶어서 포털 사이트에 전화해 "까만 옷 입고 우는 사진 지워 달라"고 요청했다. 그런데 직원으로부터 "못 지웁니다"라는 영혼 없는 답이 돌아왔다고.정선희는 열이 올라 직원에게 "내가 당사자인데 그럼 평생 그 얼굴로 살아야 되냐"고 물었다. 그러자 직원은 담담하게 "웃는 얼굴로 덮으시면 됩니다"라고 정선희에게 전했다.정선희는 "냉혹한 멘트였지만 뒤통수가 개운해지는 기분이었다"며 "지울 수 없다면 더 좋은 것으로 덮으면 된다는 것을 알게 된 후 다시 웃기 시작했다"고 밝혔다.고통을 극복하는 것보다 일상으로 돌아오는 것이 가장 힘들었다는 정선희. 그는 "밥을 먹고 장을 보는 평범한 일상이 얼마나 값진지 몰랐다”며 보통의 삶을 살아가는 소중함을 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr