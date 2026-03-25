사진설명 : 도경수 3기 팬클럽 관련 이미지. (사진제공 : 클렙)

사진설명 : 도경수 3기 팬클럽 관련 이미지. (사진제공 : 클렙)

배우 겸 가수 도경수가 공식 팬클럽을 모집하며 팬들의 뜨거운 관심을 얻고 있다.소속사 클렙은 오는 31일까지 팬덤 플랫폼 비스테이지를 통해 도경수의 3기 팬클럽 모집을 진행하고 있다.도경수는 팬클럽 모집 오픈 소식을 전한 지난 9일부터 ‘DOH'S RECIPE’ 콘셉트에 맞춰 다양한 사전 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 분위기를 예열 중이다. 팬클럽 모집 포스터부터 비하인드 컷, 영상 등 준비해둔 콘텐츠를 통해 팬들과 적극적인 소통을 이어가고 있다.공개된 콘텐츠에는 흰 셔츠를 입고 요리하는 모습부터 그린 점퍼를 입고 위트 있게 모자를 쓴 장면까지 도경수의 다채로운 매력이 담겼다.공식 이미지와는 또 다른 자연스러운 모습과 함께, 필름카메라로 담은 듯한 편안한 무드도 시선을 사로잡으며 팬들의 관심을 모았다.또한 팬클럽 멤버십 영상을 활용해 BGM에 어울리는 짧은 숏츠 영상으로 재편집한 콘텐츠도 공개돼 화제를 모으고 있다. 해당 영상은 최강록 셰프의 음성을 배경으로 도경수의 행동을 리듬감 있게 엮어내 기분 좋은 웃음을 유발한다. 이처럼 사전 콘텐츠들이 공개되며 내달 1일부터 시작될 팬클럽 활동에 대한 기대감을 높이고 있다.공식 팬클럽 가입자에게는 팬클럽 전용 디지털 멤버십 카드가 제공되며, 웰컴 키트 구매 기회가 주어진다. 도경수 국내 콘서트 및 팬미팅 진행 시 선예매 권한, 공개 방송 및 이벤트 우선 참여 혜택, 멤버십 전용 독점 콘텐츠 등 팬들을 위한 다채로운 혜택도 마련됐다. 도경수의 3기 팬클럽 모집과 관련된 자세한 사항은 공식 SNS 및 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr