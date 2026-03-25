사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

‘미스트롯4 갈라쇼’ 배우 강상준의 아내 眞이소나는 ‘미스터트롯3’ TOP7 중 누구와 입을 맞출까.오는 26일 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’ 2회에서는 ‘미스트롯4’ TOP5(眞이소나, 善허찬미, 美홍성윤, 길려원, 윤태화)가 지난주보다 더 강력한 무대들을 펼친다. TOP5의 개인무대와 단체무대는 물론 특별한 초대 손님들과 함께 꾸민 역대급 스페셜 듀엣무대까지. 그야말로 목요일 밤 시청자들의 눈호강, 귀호강, 마음호강까지 책임질 ‘미스트롯4 갈라쇼’가 될 전망이다.지난주 ‘미스트롯4’ TOP5와 ‘미스터트롯3’ TOP7 멤버들은 경연 당시 폭발적인 화제를 모은 듀엣 무대를 재현해 현장을 열광의 도가니로 만들었다. 이런 가운데 이날 방송에서는 ‘미스터트롯3’ TOP7 멤버들이 다시 한번 출격, ‘미스트롯4’ TOP5 멤버들과 전혀 새로운 조합으로 최초의 듀엣 무대를 펼친다고 해 주목된다. 오직 ‘미스트롯4 갈라쇼’에서만 만날 수 있는 무대 퍼레이드가 펼쳐지는 것.眞김용빈은 善허찬미와 ‘당신이 좋아’를 찰떡 호흡으로 소화한다. 동갑내기 두 친구의 구성진 무대가 흥을 돋우는데 이어 善손빈아는 美홍성윤과 ‘그녀의 웃음소리뿐’을 부른다. 폭발적인 성량을 자랑하는 두 사람인 만큼 가창력 끝판왕을 확인할 수 있을 전망이다. 美천록담은 짙은 감성과 목소리가 꼭 닮은 윤태화와 ‘빈 잔’을 함께 부르며 짙은 여운을 남긴다.이런 가운데 眞이소나가 ‘미스터트롯3’ TOP7 중 한 명을 자신의 듀엣 상대로 콕 집어 요청한 것으로 알려져 궁금증을 유발한다. 개인무대, 단체무대는 물론 듀엣무대에서도 입이 쩍 벌어지는 眞이소나의 가창력과 감성, 眞이소나가 듀엣 상대로 콕 집은 ‘미스터트롯3’ TOP7 멤버는 본방송에서 확인할 수 있다.그런가 하면 ‘미스트롯4’ 영원한 맏언니 적우도 새로운 출발선에 선 TOP5를 응원하기 위해 나선다. 등장부터 압도적인 무대로 레전드를 경신하는 적우는 “앞으로도 트롯을 계속할 건가?”라는 MC 김성주의 질문에 “내 DNA에 트롯이 있다”라고 의미심장한 발언을 해 모두 놀라게 한다. 폭발적인 무대로 현장을 뒤집고 ‘미스트롯4’ 동생들을 향한 따뜻한 마음으로 감동을 주는 적우의 활약이 기대된다.한편 善허찬미와 엄마 김금희의 듀엣 무대도 공개된다. 앞서 허찬미 엄마 김금희는 딸을 위해 ‘미스트롯4’ OB부에 참가, 마스터 예심에서 올하트를 받았다. ‘미스트롯4 갈라쇼’를 통해 처음으로 함께 무대에서 노래한다는 허찬미 모녀는 큰 감동을 선사할 것으로 보인다.TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’ 2회는 오는 26일 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr