사진=SBS '동상이몽'

김희은 셰프가 가슴 아픈 가정사를 고백했다.지난 24일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에는 김희은 셰프가 출연해 "18살에 친어머니를 처음 만났다"고 털어놨다.김희은은 "태어나자마자 엄마가 없었다"고 했다, 그는 "물론 말이 안 되는 얘기다. 어머니가 저를 낳았을 것이다. 그런데 기억에는 할머니와 아빠밖에 없다"고 당시를 떠올렸다.부모님의 이혼 후 할머니 손에서 자랐다는 김희은은 유치원 때 어머니에 대한 궁금증이 생겼다고. 김희은은 "아빠 방에 처음 보는 앨범을 발견했다. 너무 잘생기고 예쁜 선남선녀가 있길래 '이 사람이 엄마인가 보구나' 했다"고 설명했다.김희은은 부친에게 엄마의 존재를 물었다. 그러자 돌아온 답은 "네가 아들이 아니라서 버리고 갔다" 였다. 그러면서 부친은 김희은에게 엄마 얘기는 하지 말라고 하기도 했다고. 이에 김희은은 "'엄마에 대해 궁금해하면 안 되겠구나'라고 생각했다"고 회상했다.김희은은 고등학교 2학년이 되어서야 어머니를 처음 만났다. "볼 때도 되지 않았나 싶어서 만나게 됐다"는 김희은은 "그때 감정이 기억이 안 난다. 다만, 많은 인파 속에서 눈시울이 붉은 한 명이 다가오는데, 한눈에 알아보겠더라"라고 말했다.김희은의 모친이 김희은에게 건넨 첫 마디는 "아가, 내 강아지" 였다. 그러나 김희은은 엄마에게 "저기요"라고 답했고, 그 말에 모친은 주저앉고 펑펑 울었다고. 김희은은 당시를 떠올리며 눈물을 참는 모습을 보이기도 했다. 그러면서 김희은은 "엄마가 지금 아프다. 암 투병 중이셔서"라며 끝내 눈물을 보이며 말을 잇지 못했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr