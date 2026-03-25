사진=김지원, 보그 홍콩 SNS

배우 김지원이 슬림해진 몸매로 화제를 모은 가운데, 지난해보다 마른 상태를 보여 눈길을 끌었다.앞서 지난 24일 보그 홍콩 공식 SNS에는 하나의 영상이 게재됐다. 영상 속에는 김지원이 2026 불가리 하이 주얼리 컬렉션 'ECLETTICA'(에클레티카) 행사에 참석한 모습.이날 김지원은 가슴 라인이 드러나는 파격적인 딥 블루 컬러의 드레스를 입고 등장했다. 목걸이를 따라 반듯하게 이어진 어깨 라인과 선명한 쇄골 라인이 눈길을 끌었다.특히 김지원이 카메라를 향해 손을 흔들 때 흉곽 뼈가 도드라졌고, 가녀린 팔 라인이 포착되면서 몰라보게 마른 모습으로 이목을 집중시켰다.영상이 게재되자 누리꾼들은 "너무 마른 것 같다", "극단적인 다이어트 한 것 아니냐", "촬영 때문인 건가" 등 우려의 목소리를 냈다.지난해 9월까지만 해도 김지원은 어깨뼈가 훤히 나오지 않았고, 팔뚝에 살도 조금은 붙은 상태였다.앞서 김지원은 tvN 드라마 '눈물의 여왕' 촬영 당시 체형 관리를 위해 1년 동안 중식을 끊었다고 밝힌 바 있다. 그는 "역할 특성상 다양한 의상을 입어야 해서 1년 정도 관리했다"며 "무거운 음식은 먹지 않으려 노력했다"고 말했다.한편 김지원은 SBS 신작 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'로 안방극장 복귀를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr