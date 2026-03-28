[공식] 변호사와 결별한 '돌싱 정유미'…37세에 연프 재출연, "모솔남과 만남" ('돌싱앤모솔')

사진제공=MBN '돌싱글즈5'

1990년생 '돌싱글즈5' 박혜경이 '돌싱N모솔'에 돌싱녀 참가자로 전격 합류한다.오는 4월 14일 첫 방송되는 MBC에브리원·E채널 새 연애 프로그램 ‘돌싱N모솔’은 사랑의 쓴맛을 아는 돌싱 여성들과 연애의 첫걸음조차 떼지 못한 모태솔로 남성들이 ‘연애기숙학교’에 동반 입학해 짝을 찾는 파격적인 데이팅 프로그램이다. 어디서도 본 적 없는 극과 극 남녀의 만남에 관심이 쏠리고 있다.이런 가운데 앞서 연애 예능 '돌싱글즈5'에 출연했던 박혜경이 돌싱녀 출연자 중 한 명으로 합류한다는 소식이 전해지며 화제성을 더하고 있다. 의류 패키지 업체 편집 디자이너인 박혜경은 방송 출연 당시 배우 '정유미 닮은꼴'로 불리며 눈길을 끈 바 있다.당시 방송에서 대형 로펌 변호사인 규덕과 최종 커플로 맺어졌으나 아쉽게도 1달 만에 결별했던 박혜경은 이번 프로그램을 통해 진짜 새로운 사랑을 찾기 위해 다시 한번 용기를 냈다. 사랑에 대해 산전수전 다 겪은 돌싱녀 박혜경이 연애 경험이 전무한 모솔 남성들과 '연애기숙학교'에서 만나 어떤 케미스트리를 보여줄지가 기대를 모은다.'돌싱N모솔' 제작진은 "박혜경 씨가 특유의 쿨하고 진정성 있는 모습으로 프로그램에 큰 활력을 불어넣었다"라며, "돌싱녀들과 모솔남들의 만남이라는 파격적인 설정 속에서 그가 어떤 새로운 로맨스를 써 내려갈지 기대해 달라"고 전했다.채정안, 김풍, 넉살 3MC의 거침없는 사이다 코멘터리와 함께, 돌싱녀와 모솔남의 금기를 깬 파격 로맨스가 펼쳐질 '돌싱N모솔'은 다음달 14일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr