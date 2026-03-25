사진제공=SBS Plus, ENA

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'나는 SOLO' 30기 출연진들이 최종 선택의 날 눈물을 쏟는다.25일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 최종 선택을 앞둔 에겐남-테토녀 특집 솔로남녀의 마지막 로맨스 현장이 공개된다.'솔로나라 30번지'에서의 마지막 밤, 영호와 영숙은 숙소에서 단둘이 마주 앉는다. 그런데 두 사람은 달달함이 아닌, 싸늘한 눈빛을 주고받는다. 이를 본 MC 데프콘은 "파퀴아오와 메이웨더의 경기 같다"고 말한다. 잠시 후 영호는 "우리 둘 다 고집이 진짜 세다. 연애하면 대판이 아니라 개판 싸울 것 같다"고 운을 뗀다. 그러면서 그는 "타협이 있을까"라고 묻는다. 영숙은 "아예 시작을 안 하면 되는 것 같다. 포크를 들고 먼저 덤비니까 나도 칼을 빼 드는 것"이라고 답한다. 영호는 다시 "포크를 들 일이 없을까?"라고 물어 영숙을 고민에 빠지게 만든다.영수도 자신에게 직진해 온 옥순, 여전히 미련이 남은 영자 사이에서 계속 갈등한다. 그러던 중 영수는 옥순의 선택으로 슈퍼 데이트에 나서고, 차 안에서 옥순은 "(내일 최종 선택 때) 너무 떨릴 것 같아서 아빠를 부르려 했다"고 고백한다. 그러자 영수는 "같이 가면 되지"라고 답해 옥순을 설레게 한다. 이어진 와인바 데이트에서도 오래 대화를 나눈 두 사람은 서로를 그윽하게 바라보며 커플 분위기를 풍긴다. 이에 옥순은 용기를 내서 "내일 아빠를 안 불러도 되나?"라고 묻는다. 영수는 "안 불러도 될 것 같다"며 웃는다. 하지만 숙소로 돌아온 옥순은 뒤늦게 영수와 영자 사이에 있었던 밀담의 내용을 알게 돼 충격에 빠진다.그런가 하면 솔로남들은 대망의 최종 선택의 날이 되자 저마다 굳히기 작전에 나선다. 영식은 영자를 위해 편지를 준비하고, 영철은 정숙 맞춤형 이벤트로 진심을 전한다. 또 솔로남녀들은 그간 쌓아온 속마음을 터놓으며 눈물까지 쏟는데, 마지막까지 최선을 다한 30기의 로맨스가 결실을 맺을 수 있을지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr