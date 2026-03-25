사진제공=SBS

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'오늘도 매진했습니다' 안효섭(32)과 채원빈(26)이 티격태격하다가 서로의 하루에 자연스럽게 스며든다.다음 달 22일 방송되는 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 측이 1차 티저 영상을 공개했다. 영상에는 밤낮없이 부딪히다 로맨스 제철을 맞이할 매튜 리(안효섭 분)와 담예진(채원빈 분)의 관계성이 담겼다.공개된 티저 영상은 연인처럼 서로를 꿀 떨어지는 눈빛으로 바라보고 있는 매튜 리와 담예진의 화기애애한 순간으로 시작된다. 함께 있는 것만으로도 마냥 즐겁다는 듯 웃음이 끊이지 않는 두 사람의 핑크빛 분위기가 설렘을 자아낸다.이렇게 행복해 보이는 매튜 리와 담예진이지만 과거 두 사람의 첫 만남은 험악하기 그지없었던 상황. '완벽주의 쓰리잡 농부에게 완판주의 쇼호스트가 찾아왔다'라는 문구에 이어 서로를 노려보는 매튜 리와 담예진의 눈싸움이 첫인상부터 완전히 꼬였음을 짐작하게 한다.심지어 매튜 리와 담예진은 이름을 부르는 것도 싫다는 듯 "저기요"라는 딱딱한 호칭으로 서로를 칭하며 투닥거리고 있다. 매튜 리는 담예진의 악수를 무시하고 그녀를 내내 피해 다니며 싫다, 안된다는 거절의 말로 철벽을 쳐 담예진을 더욱 황당하게 만든다.이렇게 좀처럼 가까워질 일 없어 보였던 매튜 리와 담예진이 어느덧 저도 모르는 새 서로의 입장을 공감하는 모습도 펼쳐져 눈길을 끈다. 매사 주어진 일에 최선을 다한다는 공통점을 가진 만큼 서로의 마음을 이해하게 되는 것.특히 담예진을 향한 매튜 리의 "나랑 매일 봅시다"라는 한 마디는 그의 마음에 불어닥칠 변화를 예감케 하고 있다. 담예진 역시 매튜 리를 꼭 끌어안고 한편이 되어줄 것을 약속해 싸우다가 정들어갈 매튜 리와 담예진의 로맨스가 궁금해진다.'오늘도 매진했습니다'는 4월 22일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr