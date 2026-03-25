사진=TV CHOSUN

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'아빠하고 나하고 시즌3'에 특별 출연한 '미스트롯4' 진 이소나가 최근 상금 3억 원이 입금되었다고 밝혀 부러움을 자아냈다.25일(수) 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에는 '미스트롯4'의 주역 진 이소나, 선 허찬미, 미 홍성윤이 특별 출연한다. 우승 상금이 무려 3억 원이라는 사실에 전현무는 "잠이 홀딱 깬다"고 놀라며 "요즘 오디션 우승 상금으로 3억 잘 안 주는데 입금됐냐"라고 상금의 행방을 물었다. 이에 이소나는 "얼마 전에 입금됐다. 제 통장에 그렇게 많은 숫자가 찍힌 거 처음 봤다. '0'이 몇 개야...하며 셌다. 입금 내역을 캡처해 즐겨찾기 해놨다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.이소나는 침대형 안마기, 여행 상품권, 이온수기, 신발, 화장품 등등 상금 외에도 잔뜩 따라오는 혜택을 밝혀 부러움을 자아냈다. 마지막으로 이소나는 "무엇보다도 진이 되면, 진에게만 주는 신곡이 있다. 엄청난 혜택이다. 진만 받으니까"라며 음반 발매라는 큰 기회까지 있다고 강조했다. 역대급 혜택 라인업에 선 허찬미, 미 홍성윤은 "제일 부럽다"는 반응을 보였다. 이에 전현무가 "선, 미는 그게 없어요?"라고 묻자, 허찬미X홍성윤은 "없다. 한 개도 떨어지는 게 없다"며 입을 모았다. 안타까워하던 전현무는 "저희가 도시락 있으니까 그거라도 챙겨드리겠다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.상금 3억 원에 대해 이소나는 "먼저 부모님 빚을 갚아드리려고 한다"며 효녀 면모를 보였다. 이어 그는 "남편이 가지고 싶다고 했던 손목시계가 있다. 본인이 어릴 적부터 좋아하던 시계인데, 남편이 '잘되면 그 시계 꼭 사줘라' 했다. 이번에 잘 되어서 사주려고 한다"며 남편에 대한 애정까지 표현해 훈훈함을 더했다. 그의 남편은 배우 활동을 하고 있는 강상준이라고 알려졌다.'아빠하고 나하고' 특집 편에서는 진 이소나가 밝히는 상금 3억 원의 행방부터, 진선미의 역대급 무대 등 '미스트롯4' 관련 뒷얘기가 대방출될 예정이다. 게다가 '미스트롯4' 진선미의 최초 합동 무대까지 단독 공개될 예정이어서 어느 때보다 큰 기대를 모은다. 이날 진선미의 역대급 무대에 흥이 오른 MC 한혜진은 숨겨진 댄스 실력까지 선보였다. 어디에서도 만날 수 없는 전현무와 '미스트롯4' 진 이소나의 듀엣까지 무대를 알차게 채워 재미와 감동을 동시에 안길 전망이다.'미스트롯4' 진선미와 함께하는, 노래하는 '아빠하고 나하고' 특집 방송은 오늘(25일) 밤 10시 TV CHOSUN에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr