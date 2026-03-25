사진제공=SLL, 카카오엔터테인먼트

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'샤이닝'속 첫사랑의 향수를 자극하는 아이템들이 이목을 끌고 있다.JTBC 금요시리즈 '샤이닝'이 10년 만에 다시 연애를 시작한 연태서(박진영 분)와 모은아(김민주 분)의 이야기로 시청자들의 마음을 설레게 하고 있다. 한편 지난 20일 방송된 '샤이닝' 6회는 시청률 0.9%를 기록했다. 이는 JTBC 금요 드라마 중 최저치이자, 금요일 단독 편성 이후 처음으로 1% 아래로 떨어진 사례다.오랜 시간이 흘러도 그대로인 두 사람의 감정이 점점 깊어지고 있는 가운데 열아홉부터 서른까지 이어지는 둘만의 세계를 더욱 단단하게 연결해 준 오브제들을 되짚어봤다. 먼저 연태서와 모은아의 첫 추억이 잠들어 있는 학교 도서관 책상 위에는 그들의 이름이 남겨져 있다. 방학 동안 늘 홀로 도서관에 왔던 모은아가 함께 자습을 하게 된 전학생 연태서와 점점 가까워지면서 책상에 자신과 연태서의 이름을 써두었던 것. 늘 각자가 앉았던 자리에 작은 글씨로 쓰여있는 이름은 누구나 한 번쯤은 겪어봤을 학창 시절의 기억을 떠올리게 하며 풋풋함과 아련함을 동시에 불러일으켰다.이후 서울에 있는 대학에 가게 된 연태서와 강릉에 있는 대학에 가게 된 모은아는 의도치 않게 장거리 연애를 하게 됐다. 한 시라도 떨어져 있는 것이 아깝던 그 시절, 연태서는 자신이 모은아와 함께 있어 주지 못하는 것이 아쉬워 음악 스트리밍 계정을 공유했다. 몸은 멀리 있어도 같이 있는 느낌을 잃지 않으려는 음악 앱 활용법은 다정한 감동을 선사했다.이렇게 오래전 공유한 음악 앱은 이별을 겪고 10년이라는 세월이 흐른 후에도 두 사람을 이어줬다. 불현듯 그의 계정으로 음악을 들은 모은아와 다른 기기 사용 알람에 곧바로 모은아임을 눈치챈 연태서의 모습은 잔잔하지만 선명한 인상을 남겼다.이 외에도 둘만이 알아볼 수 있는 사소한 요소들이 더해져 연태서와 모은아의 재회를 더 특별하게 만들고 있다. 여전히 두유를 자주 마시는 연태서의 습관을 짚어내는 모은아, 자전거를 타고 학교를 오가던 그때처럼 따릉이를 타고 새벽길을 달리는 두 사람의 순간들은 둘 사이에 미묘하면서도 애틋한 기류를 증폭시켰다.'샤이닝'은 매주 금요일 오후 8시 50분에 2회 연속으로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr