사진='클라이맥스' 캡처

사진='클라이맥스' 캡처

'클라이맥스' 하지원이 오광재(서현우 분)의 살인을 사주했다는 사실이 밝혀졌다.지난 24일 방송된 ENA '클라이맥스' 4화에서는 모든 사건의 출발점이 된 과거 그날 밤의 진실이 본격적으로 드러나며 극의 긴장감이 한층 고조됐다.9년 전, 소속사 대표 오광재와 권력자들이 얽힌 비밀스러운 자리에서 벌어진 사건과 한지수의 죽음이 서로 긴밀하게 연결되어 있음이 밝혀졌다. 또 그 과정에서 현직 검사 방태섭(주지훈 분)이 사건 현장에 있었던 사실까지 밝혀지며 충격을 더했다.이후 한지수의 죽음을 둘러싼 진실은 추상아(하지원 분)의 삶을 완전히 뒤흔들었고, 오광재의 통제와 감시 속에 무너져가는 그의 과거가 적나라하게 펼쳐졌다. 특히 추상아가 박재상에게 오광재를 죽여달라고 말하는 결정적인 순간이 공개되며, 살인을 둘러싼 진실이 단순한 가해와 피해의 구도를 넘어선 복합적인 관계 속에 놓여 있음을 보여줬다.동시에 현재 시점에서는 박재상이 확보한 녹취록과 오광재 파일을 둘러싼 폭로가 임박하며, 방태섭과 추상아를 향한 압박이 점점 거세질 것을 예고했다.한편 '클라이맥스'는 2049 타겟 시청률 1.3%로 자체 최고 시청률을 경신, 2049 타겟 시청률 기준 월화드라마 1위를 기록했다. 과거의 진실과 현재의 폭로가 맞물리며 인물들의 관계가 돌이킬 수 없는 국면으로 치닫는 가운데 오광재 파일과 녹취록이 어떤 파장을 불러올지, 그리고 서로를 겨누기 시작한 인물들의 선택이 어떤 파국을 만들어낼지 기대가 높아지고 있다.'클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr