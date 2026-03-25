사진제공=MBC

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쇼트트랙 국가대표 김길리가 '라디오스타'에서 선배 최민정에 대해 폭로해 웃음을 자아낸다.25일 방송되는 MBC '라디오스타'는 최민정, 김길리, 김상겸, 유승은이 출연하는 '올림픽 별별스토리_최최종완' 특집으로 꾸며진다.김길리는 국제빙상경기연맹(ISU) 2023-24 시즌 월드투어 시리즈에서 1차부터 6차까지 누적 성적 종합 1위를 기록하며, 시즌 최고의 선수에게 주어지는 크리스털 글로브를 수상한 주인공이다. 그는 해당 트로피와 함께, 자신의 이름이 새겨진 특별한 황금 헬멧을 공개하며 스튜디오의 시선을 사로잡는다.또한 람보르길리 별명 탄생 비화를 공개한다. 엄청난 스피드를 자랑하는 김길리에게 재활 트레이너가 차 이름을 응용해 붙여준 별명으로, SNS를 통해 퍼지며 자연스럽게 굳어졌다는 이야기를 전해 흥미를 더한다. 특히 별명 덕에 올림픽 이후 공항에서부터 슈퍼카 의전을 받게 된 후일담을 전하며 관심을 끈다.김길리는 "내가 짱이다"라는 당찬 발언으로 시선을 끄는 한편, 영혼의 단짝이자 친한 선배 최민정에 대한 솔직한 폭로로 웃음을 유발한다. 특히 "민정 언니는 스케이트 빼고는 다 못한다"는 직설적인 한마디로 스튜디오를 웃음바다로 만든다.이어 그는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 쇼트트랙 여자 계주 선수로 금메달의 영광을 안았던 순간을 떠올린다. 김길리는 최민정이 자신의 몸을 터치한 순간 금메달을 직감했다고 밝히는 등 현장의 긴장감 넘쳤던 순간을 생생하게 전한다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr