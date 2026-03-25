사진='세이렌' 캡처

사진='세이렌' 캡처

배우 송이우가 '세이렌'에서 극의 긴장감을 불어 넣고 있다.송이우는 지난 24일 방송된 tvN 월화드라마 '세이렌'에서 황숙지 역으로 등장해 미스터리한 존재감을 보여줬다. 극 초반 김윤지(이엘리야 분) 추락사 사건의 용의자로 지목된 이후, 범인인지 조력자인지 정체가 밝혀지지 않으며 시청자들의 궁금증을 자극하고 있는 것.황숙지는 자신이 운영하는 바를 중심으로 인물들과 교차하며 극의 흐름을 자연스럽게 이끌고 있다. 5회에서는 차우석(위하준 분)에게 한설아(박민영 분)를 "불쌍한 친구, 운도 지지리도 없지"라고 표현하며 애틋한 감정을 보여줬다. 그러나 이어진 의미심장한 눈빛은 또 다른 의심을 남겼다.7회에서는 도은혁(한준우 분)과의 장면을 통해 또 다른 면모를 보여줬다. 한설아에게 전하지 못한 생일 케이크를 두고 "내 생일엔 한 번도 안 사주더니"라고 말하는 장면은 질투와 서운함이 뒤섞인 감정을 표현했다.8회에서는 한설아의 주변 인물들을 천천히 훑어보며 지켜보는 모습으로 의심을 더욱 증폭시켰다. 특히 백준범(김정현 분)을 옥션에서 바라보는 순간, 그를 보는 시선이 다른 사람들과 달라서 새로운 긴장감을 형성했다. 단순한 경계인지, 혹은 또 다른 사실을 알고 있는 듯한 기류인지 명확히 밝혀지지 않으며 또 하나의 의문을 던졌다.종반으로 향하고 있는 '세이렌'에서 송이우가 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr