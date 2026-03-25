사진=SBS '아니 근데 진짜'

배우 강소라가 둘째를 임신하게 된 비하인드를 털어놓았다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에는 강소라가 게스트로 출연했다.앞서 강소라는 둘째 딸의 태명이 'OMG'(Oh My God)로 지었다고 해 화제가 됐다. 그 이유를 묻자 강소라는 "계획된 임신이 아니었다"고 솔직하게 답했다.강소라는 "첫째가 태어난 지 얼마 안 됐을 때였다"며 "자리를 잡고 둘째를 가지려고 했었다. 조치도 다 취했는데 어떻게 나왔는지 모르겠다. 운명의 아이다"라고 말해 웃음을 안겼다.한편 1990년생으로 올해 36세인 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사 남편과 결혼 후 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr