밴드 업스케이프(UPSCAPE)가 JTBC 서바이벌 ‘싱어게인4’ 10호 가수로 알려진 이자헌과 협업한 신보를 선보여 눈길을 끌었다.
23일 밴드 업스케이프는 같은 실수를 반복하는 인간의 심리를 다룬 신곡 ‘배드 초이스’(Bad Choice)를 공개했다.
‘배드 초이스’는 강렬한 록 사운드와 묵직한 메시지를 결합해 무엇이 옳은지 알면서도 잘못된 선택을 하게 되는 순간의 감정과 내면의 갈등을 표현한다. 이 곡은 클래식 록의 에너지와 현대적인 사운드를 결합해 드라마틱한 전개를 더했다.
이번 곡을 작업한 프로듀서이자 작곡가 원상우는 클래식 록의 정신을 현대적으로 재해석해 곡의 매력을 한층 강조했다. 그는 이번 신곡에 대해 “사람은 누구나 살면서 한 번쯤 잘못된 선택이라는 걸 알면서도 선택하는 순간이 있다”며 “바로 그 인간적인 약함과 욕망을 이야기하는 노래”라고 설명했다.
한편, 밴드 업스케이프는 곡마다 다른 객원 보컬을 초대하는 프로젝트형 록 밴드로 각 곡에 어울리는 보컬을 통해 다양한 록 사운드를 선보인다. 업스케이프는 다양한 라이브 공연과 레코딩 경험을 갖춘 전문 세션 연주자들(원상우·이지성·이혜원·김진희·민경환·이동수)이 맡아 완성도 높은 사운드를 전달하는 데 주력하고 있다.
한편, 업스케이프의 신곡 ‘배드 초이스’는 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
23일 밴드 업스케이프는 같은 실수를 반복하는 인간의 심리를 다룬 신곡 ‘배드 초이스’(Bad Choice)를 공개했다.
‘배드 초이스’는 강렬한 록 사운드와 묵직한 메시지를 결합해 무엇이 옳은지 알면서도 잘못된 선택을 하게 되는 순간의 감정과 내면의 갈등을 표현한다. 이 곡은 클래식 록의 에너지와 현대적인 사운드를 결합해 드라마틱한 전개를 더했다.
이번 곡을 작업한 프로듀서이자 작곡가 원상우는 클래식 록의 정신을 현대적으로 재해석해 곡의 매력을 한층 강조했다. 그는 이번 신곡에 대해 “사람은 누구나 살면서 한 번쯤 잘못된 선택이라는 걸 알면서도 선택하는 순간이 있다”며 “바로 그 인간적인 약함과 욕망을 이야기하는 노래”라고 설명했다.
한편, 밴드 업스케이프는 곡마다 다른 객원 보컬을 초대하는 프로젝트형 록 밴드로 각 곡에 어울리는 보컬을 통해 다양한 록 사운드를 선보인다. 업스케이프는 다양한 라이브 공연과 레코딩 경험을 갖춘 전문 세션 연주자들(원상우·이지성·이혜원·김진희·민경환·이동수)이 맡아 완성도 높은 사운드를 전달하는 데 주력하고 있다.
한편, 업스케이프의 신곡 ‘배드 초이스’는 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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