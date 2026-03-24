밴드 익스케이프 / 사진 = KG컴퍼니

밴드 업스케이프(UPSCAPE)가 JTBC 서바이벌 ‘싱어게인4’ 10호 가수로 알려진 이자헌과 협업한 신보를 선보여 눈길을 끌었다.23일 밴드 업스케이프는 같은 실수를 반복하는 인간의 심리를 다룬 신곡 ‘배드 초이스’(Bad Choice)를 공개했다.‘배드 초이스’는 강렬한 록 사운드와 묵직한 메시지를 결합해 무엇이 옳은지 알면서도 잘못된 선택을 하게 되는 순간의 감정과 내면의 갈등을 표현한다. 이 곡은 클래식 록의 에너지와 현대적인 사운드를 결합해 드라마틱한 전개를 더했다.이번 곡을 작업한 프로듀서이자 작곡가 원상우는 클래식 록의 정신을 현대적으로 재해석해 곡의 매력을 한층 강조했다. 그는 이번 신곡에 대해 “사람은 누구나 살면서 한 번쯤 잘못된 선택이라는 걸 알면서도 선택하는 순간이 있다”며 “바로 그 인간적인 약함과 욕망을 이야기하는 노래”라고 설명했다.한편, 밴드 업스케이프는 곡마다 다른 객원 보컬을 초대하는 프로젝트형 록 밴드로 각 곡에 어울리는 보컬을 통해 다양한 록 사운드를 선보인다. 업스케이프는 다양한 라이브 공연과 레코딩 경험을 갖춘 전문 세션 연주자들(원상우·이지성·이혜원·김진희·민경환·이동수)이 맡아 완성도 높은 사운드를 전달하는 데 주력하고 있다.한편, 업스케이프의 신곡 ‘배드 초이스’는 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr