그룹 베이비돈크라이가 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이)로 컴백한다. /사진제공=피네이션

그룹 베이비돈크라이가 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이)로 컴백한다. /사진제공=피네이션

그룹 베이비돈크라이가 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이)로 컴백한다. /사진제공=피네이션

그룹 베이비돈크라이가 미니 1집 'AFTER CRY('애프터 크라이)로 컴백한다. /사진제공=피네이션

그룹 베이비돈크라이가 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 그룹 헌트릭스가 부른 'GOLDEN' 급 고음으로 가득한 컴백곡을 내놨지만, 라이브에 강한 자신감을 내비쳤다.24일 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)는 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 1집 'AFTER CRY'(애프터 크라이) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.리더 이현은 이날 앨범에 대해 "자신 있게 얘기할 수 있다"면서 "이번 앨범, 특히 타이틀 곡이 정말 좋다"고 자신감 넘치는 모습을 보였다. 그러자 베니는 "정말 열심히 준비했는데, 팬분들을 비롯한 많은 분들께 빨리 노래를 들려드리고 싶다. 멋진 퍼포먼스로 세상을 놀라게 해드리고 싶었다"고 거들었다.또 이현은 "타이틀 곡 'Bittersweet'(비터 스위트)를 들으면 연습생 시절이 생각난다"면서 "월말 평가 마치고 눈물을 흘릴 정도로 아주 힘들었는데 그 시간 덕분에 지금 내가 있다고 생각한다"고 회상했다. 그러자 베니는 "저는 어릴 적부터 연습생 생활을 시작해서 또래 대비 학창 시절이랄 게 없었다. 타이틀 곡을 들으면 꿈을 향해 일찍 나섰던 제가 생각도 나고 스스로가 기특하기도 하고 고마운 감정이 든다"고 밝혔다.타이틀 곡 'Bittersweet'은 댄스 팝 장르로 엄청난 고음이 귀를 사로잡는 곡이다. 화려한 고음으로 유명한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'GOLDEN'(골든)이 연상될 정도다. 멤버들은 이날 무대에서 고음을 직접 라이브로 소화했다. 춤을 추면서도 탄탄한 보컬 실력으로 감탄을 자아냈다. 이에 대해 미아는 "이 노래가 정말 높다. 부를 수 있을까 싶은 정도였다. 열심히 준비하니 정말 되긴 하더라. 힘들게 연습했던 기억도 '달콤하고 씁쓸한' 순간이 됐다"고 털어놨다.김이나 작사가가 이번 미니 앨범에 수록된 5곡 중 4곡의 가사를 쓴 가운데, 미아는 "히트곡을 많이 쓰신 김이나 작사가와 일해 작업 자체로 큰 영광이었다"고 팬심을 고백했다. 이어 그는 "이 가사를 어떻게 불러야 가사를 살릴 수 있을지 디렉팅 받아 기쁜 마음이었다"고 했다.김이나 작사가가 어떤 디렉팅을 줬냐는 질문에 미아는 "섬세한 가사다 보니, 녹음할 때 우리에게 기억과 감정을 떠올리면서 불러라'라고 말씀을 주셨다"고 답했다.베니는 베이비돈크라이만의 강점이 뭐냐는 기자의 질문에 "무대 아래 우리 각각은 왜소한 아이들이지만, 넷이 뭉치면 절대 약하지 않다. 그게 우리만의 강점이라고 생각한다"고 답했다. 그러자 이현은 "우리가 다른 선배님들보다 키가 워낙 작다 보니 활동하면서 귀엽단 이야기를 많이 듣는다. 무대를 보면 당당함이 느껴진다고들 한다. 우린 절대 약하지 않고, 우리 자신을 사랑해서 보여드릴 수 있는 당당함이 매력 같다"고 부연했다.이현은 이번 앨범 활동 목표에 대해 "우리의 목표는 언제나 앙코르 곡 부르기다"라고 밝혔다. 그는 "음악방송 1위라는 목표 이룰 수 있으면 영광일 것 같다. 저희는 무조건 파트 체인지를 해보고자 한다. 재밌는 모습 보여드리고 싶다. 이동할 때 괜히 수상소감도 주고받고 파트도 주고받으면서 연습도 한다.또 "팬이 있는 어디든 투어로 찾아뵙는 게 우리의 목표"라던 이현은 "해외 진출을 위해서 더 열심히 준비하고 있다. 다른 분들에게 당당한 자신감을 드릴 수 있었으면 좋겠다. 먼저 저희부터 당당함을 가지려고 한다"고 설명했다. 이를 들은 베니는 "K팝이 세계적으로 큰 사랑을 받고 있지 않나. 그 아이돌 그룹 사이 하나라는 게 자랑스럽다. 기회만 된다면 어디든 달려가고 싶은 마음"이라고 했다.'AFTER CRY'는 상처를 딛고 일어나 새로운 정체성이 태어나는 순간을 담은 미니 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'Bittersweet'을 비롯해 'Mama I'm Alright'(마마 아임 올라이트), 'Shapeshifter'(셰이프쉬프터), 'Moves Like Ciara'(무브스 라이크 시에라), 'Tears On My Pillow'(티어스 온 마이 필로우)까지 총 5곡이 수록돼 있다. 'Bittersweet'는 달콤하고 씁쓸한 기억을 그리는 곡으로 작사가 김이나가 작사를 도맡았다.한편, 베이비돈크라이의 첫 미니 앨범 'AFTER CRY'는 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr