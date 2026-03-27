사진=유니콘스튜디오

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앞트임 성형 수술을 복원했다고 밝힌 배우 강예원(47)이 유튜브 채널 '깡예원'을 통해 새로운 도전에 나선다. 기존 방송 이미지를 벗고 보다 솔직하고 자유로운 모습으로 시청자들과 직접 소통하겠다는 행보다.강예원은 그간 영화와 드라마를 넘나들며 안정적인 연기력과 개성 있는 캐릭터로 사랑받아왔다. 특히 예능과 인터뷰에서 보인 거침없는 입담과 인간적인 매력으로 '꾸밈없는 배우'라는 이미지를 구축하며 두터운 팬층을 형성해왔다.이번에 론칭하는 '깡예원' 채널은 이러한 강예원의 강점을 극대화한 리얼 토크 콘텐츠로 구성된다. 일상은 물론 연예계 비하인드 스토리, 게스트와의 솔직한 대화까지 기존 방송에서는 쉽게 볼 수 없었던 보다 날것의 매력을 담아낼 예정이다.첫 에피소드에서는 강예원의 꾸밈없는 일상과 특유의 솔직한 입담이 담긴 이야기가 공개될 예정으로 기대를 모은다.이번 프로젝트는 콘텐츠 제작사 유니콘 스튜디오와의 협업으로 진행된다. 유니콘 스튜디오는 예능, 토크, 숏폼 드라마 등 다양한 콘텐츠 IP를 기획·제작하는 스튜디오로, 최근 팬덤 데이터와 커머스를 결합한 미디어 커머스 모델을 구축하며 업계의 주목을 받고 있다.유니콘 스튜디오는 기획 단계부터 채널 운영, 콘텐츠 포맷 개발, 마케팅까지 전반을 맡아 강예원의 디지털 콘텐츠 활동을 지원할 계획이다.유니콘 스튜디오 관계자는 "강예원은 진정성과 캐릭터 성을 동시에 갖춘 배우"라며 "'깡예원'은 단순한 연예인 유튜브 채널을 넘어 하나의 콘텐츠 IP로 확장할 수 있는 프로젝트"라고 밝혔다. 이어 "향후 글로벌 팬덤을 고려한 콘텐츠 확장도 계획하고 있다"고 덧붙였다.한편 유니콘 스튜디오는 신규 예능 토크 콘텐츠 '알딸딸한 참견' 제작도 진행 중이다. 해당 프로그램은 MC와 게스트가 현실적인 고민을 주제로 유쾌하면서도 솔직한 '참견 토크'를 펼치는 포맷으로 차별화를 꾀한다.'깡예원'을 시작으로 '알딸딸한 참견'까지 이어지는 유니콘 스튜디오의 콘텐츠 라인업이 디지털 시장에서 어떤 반응을 얻을지 관심이 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr