사진제공=KT스튜디오지니

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'클라이맥스' 하지원이 오광재(서현우 분) 살인사건의 범인으로 밝혀졌다.24일 방송되는 ENA '클라이맥스' 4화에서는 오광재 살인사건을 둘러싼 진실이 점차 밝혀지며 인물들 사이의 신뢰가 완전히 흔들리기 시작한다. 앞서 지난 23일 방송된 '클라이맥스' 3화 엔딩에서는 추상아(하지원 분)가 소속사 대표 오광재를 흉기로 찌르는 장면이 공개됐다. 또 현직 검사이자 추상아의 남편 방태섭(주지훈 분)은 그의 살인 사실을 알고도 이를 묵인해 충격을 안겼다.감춰져 있던 비밀과 과거 각자의 선택이 만들어 낸 결과가 수면 위로 떠오르는 가운데, 현재의 선택들 또한 또 다른 균열을 만들어 내며 극의 긴장감을 끌어올릴 전망이다. 특히 서로를 향한 의심과 압박이 극단으로 치닫는 상황 속에서 되돌릴 수 없는 선택의 순간들이 이어지며 새로운 전환점을 맞이할 예정이다.함께 공개된 스틸에서는 오광재 살인사건과 한지수 사건의 연관성을 파고드는 검사 방태섭의 모습이 시선을 사로잡는다. 어둠이 깔린 거리 위를 홀로 걷는 모습에서는 결단을 앞둔 그의 내면 변화가 느껴지며 긴장감을 더한다. 또 다른 스틸에서는 예상치 못한 상황과 마주한 듯 흔들리는 추상아의 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 감춰져 있던 감정이 드러나는 순간과 함께 인물 간 관계의 균열이 더욱 깊어지고 있음을 암시한다. 특히 냉정하게 상황을 바라보는 시선과 팽팽한 긴장감 속에서 마주한 방태섭과 추상아의 모습이 담기며, 향후 전개에 대한 기대를 높인다.'클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr