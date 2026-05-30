'내일도 출근!'에 출연하는 배우 박지현 / 사진제공=tvN

'내일도 출근!' 로맨스 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 박지현이 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'에 출연한다. 한편 박지현은 영화 '히든 페이스'에서 배우 송승헌, 영화 '와일드 씽'에서 배우 강동원과 호흡을 맞춘 바 있다.다음 달 22일 첫 방송되는 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 로맨스를 그리며 일도 사랑도 쟁취하는 이야기를 그린다.박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪고 있는 7년 차 직장인 차지윤 역을 맡았다. 박지현과 로맨스 호흡을 맞추는 서인국은 웃지 않고(NO 스마일), 사람을 멀리하며(NO 피플), 쉽게 사과하지 않는(NO 쏘리) 일명 삼노(3NO)맨 강시우를 연기한다.'내일도 출근!' 로맨스 포스터에는 가까이 마주한 강시우와 차지윤의 모습이 담겼다. 특히 모니터 대신 시우에게 닿은 지윤의 시선은 두 사람 사이의 미묘한 기류를 보여준다. 또 '처음이었다. 놓치고 싶지 않은 사람은'이라는 문구가 더해져 차지윤에게 찾아온 새로운 설렘을 예고한다.'내일도 출근!'은 6월 22일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr