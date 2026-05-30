'내일도 출근!'에 출연하는 배우 박지현 / 사진제공=tvN
'내일도 출근!'에 출연하는 배우 박지현 / 사진제공=tvN
배우 박지현이 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'에 출연한다. 한편 박지현은 영화 '히든 페이스'에서 배우 송승헌, 영화 '와일드 씽'에서 배우 강동원과 호흡을 맞춘 바 있다.

다음 달 22일 첫 방송되는 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 로맨스를 그리며 일도 사랑도 쟁취하는 이야기를 그린다.

박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪고 있는 7년 차 직장인 차지윤 역을 맡았다. 박지현과 로맨스 호흡을 맞추는 서인국은 웃지 않고(NO 스마일), 사람을 멀리하며(NO 피플), 쉽게 사과하지 않는(NO 쏘리) 일명 삼노(3NO)맨 강시우를 연기한다.
'내일도 출근!' 로맨스 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN
'내일도 출근!' 로맨스 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN
'내일도 출근!' 로맨스 포스터에는 가까이 마주한 강시우와 차지윤의 모습이 담겼다. 특히 모니터 대신 시우에게 닿은 지윤의 시선은 두 사람 사이의 미묘한 기류를 보여준다. 또 '처음이었다. 놓치고 싶지 않은 사람은'이라는 문구가 더해져 차지윤에게 찾아온 새로운 설렘을 예고한다.

'내일도 출근!'은 6월 22일 오후 8시 50분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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