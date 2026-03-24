김민경/ 사진=텐아시아 DB

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김민경과 유민상이 광주·대전·나주를 오가며 먹방 여정을 이어갔다.22일 방송된 '내가 많이 먹을 상인가?'에서는 김민경은 "아주 맛있는 닭강정 집이 있다"는 소식을 듣고 광주를 찾았다. 깨끗한 기름에 닭안심을 튀긴 뒤 전통 한과식 반죽과 특제 양념을 입혀 반죽부터 양념까지 직접 만든다는 설명에 기대감을 드러냈다. 김민경은 한입 맛본 뒤 "딱딱할 줄 알았는데 부드럽다"라며 "한과처럼 찐득하면서 바삭함이 오래간다"라고 반응했다. 이날의 한입 픽은 마늘 간장 닭강정이었다.유민상은 대전에서 순두부 짬뽕과 크림 짬뽕을 만났다. 튀긴 두부와 포슬한 손두부가 함께 올라간 짬뽕 한 상에 유민상은 연신 젓가락을 움직였다. 갑오징어를 맛본 뒤 "오징어는 갑오징어가 괜히 갑이 아니야, 갑오징어한테 갑질 당하네"라며 특유의 입담을 더했고 "짬뽕은 와서 먹어야 제맛"이라고 말했다. 이날의 한입 픽은 순두부 짬뽕이었다.이어 김민경은 영산강이 사방으로 내려다보이는 나주 뷰 카페를 찾았다. 자연광이 가득한 공간에 들어선 김민경은 디저트보다 먼저 셀카를 찍으며 "어떤 각도로 찍어도 사진이 잘 나온다"고 말했다. 수제 티라미수를 맛본 김민경은 한입 픽으로 티라미수를 선택했다. 제작진이 '상냥함은 탄수화물과 당에서 온다'는 말에 공감하냐고 묻자 김민경은 "그런 말이 있어? 내가 그래서 상냥한 건가?"라며 이어 "제 상냥함은 거기서 오는 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.유민상은 이어 대전의 연탄불 한 판 메뉴를 찾았다. 곱창·막창·갈비·닭발이 불맛을 입은 상차림에 "연탄향 제대로 익혔다"고 반응했다. 가게 벽면 낙서를 보며 "나도 젊었는데"라고 회상한 유민상은 요즘 대전역에서 '대'를 가리고 '전역'만 보이게 인증 사진을 찍는 것이 유행이라며 커플들이 인증 사진을 찍고 맛있는 음식을 즐기며 데이트를 즐긴다고 말했다. 양념이 인상 깊다며 주먹밥을 으깨 고기를 얹어 먹는 '유민상식 한입'을 보여줬다.마지막으로 김민경은 평소와 다르게 작업복 차림으로 나주 홍어 공장에 들어섰다. 당일 손질과 발송이 이뤄지는 과정을 지켜본 김민경은 "홍어가 이렇게 큰 줄 몰랐다"고 놀라움을 드러냈고 암모니아 냄새를 최소화한 손질 비결에도 감탄했다. 판매장에서 다양한 부위가 서비스로 제공되자 "많이 준다"며 흐뭇한 반응을 보였다.먹방 예능 '내가 많이 먹을 상인가?'는 매주 일요일 오전 10시 코미디TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr