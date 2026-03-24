전현무, 이소나./사진=텐아시아DB, TV조선 제공

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전현무(48)가 이소나(35)와 듀엣을 열창한다.오는 25일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '아빠하고 나하고 시즌3’에서는 ‘미스트롯4’ 진선미 이소나, 허찬미, 홍성윤이 '아빠하고 나하고'에 출연한다. 명품 보이스퀸이자 ‘미스트롯4’의 우승자 이소나, 트롯 오뚝이 허찬미, 감성 거인 홍성윤은 ‘미스트롯4’ 이후 여러 곳에서 섭외 전쟁을 치를 정도로 화제의 중심에 서 있다.이들의 등장에 현주엽이 누구보다 환한 미소를 지으며 반겼다. ‘미스트롯4’의 찐팬인 현주엽은 “진선미 다 응원했는데, 허찬미 씨가 다른 분들은 서서 노래하는데 막 무대 뛰어다니면서 안무까지 소화하시는 게 대단하다고 느꼈다”라며 팬심을 드러냈다.‘미스트롯4’ 진선미는 이날 ‘아빠하고 나하고’를 위해 특별한 무대를 준비했다. 이들의 합동 무대는 이번주 방송에서 최초로 공개된다. 진선미 완전체가 무대를 바로 앞에서 준비하자, 김정태와 수빈은 “여기서 하는 거예요?”라며 직관 1열의 행운에 환호했다. 진선미의 라이브 무대에 스튜디오의 분위기는 후끈하게 달아올랐고, ‘찐팬’에서 ‘성덕’이 된 현주엽은 어느 때보다도 환한 미소로 무대를 즐겼다. 소름이 돋는 역대급 무대에 전현무는 “토크하지 말고 노래만 계속 듣자”며 진행을 거부했다.진선미가 준비한 ‘쁘띠 콘서트’에 흥이 오른 한혜진은 춤을 추며 즐겼다. 한혜진의 숨겨진 댄스 실력에 전현무는 경악했고, 현주엽, 김정태, 수빈도 화들짝 놀랐다. 역대급 춤사위를 선보인 ‘춤신춤왕’ 한혜진의 댄스 실력도 본 방송에서 만날 수 있다. 또 전현무는 “소나 씨의 목소리를 듣고 아버지가 좋아하시던 노래가 떠올랐다”며 가수 최진희의 ‘사랑의 미로’를 이소나와 함께 듀엣으로 열창했다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr