사진=㈜호기로운컴퍼니

사진=㈜호기로운컴퍼니

걸그룹 드림캐쳐 출신 가현이 이서율로 활동명을 변경하고, 호기로운컴퍼니와 전속계약을 체결했다.24일 소속사 호기로운컴퍼니는 이서율과 전속계약 체결 소식을 전하며 본격적인 배우 활동의 새로운 시작을 알렸다.2017년 그룹 드림캐쳐의 막내로 데뷔한 이서율은 유니크한 콘셉트와 세계관을 완벽히 소화하며 글로벌 K팝 팬덤의 큰 사랑을 받아왔다. 걸그룹 최초 록 메탈 장르 도전이라는 독보적인 커리어를 쌓아온 만큼, 이번 전속계약을 통해 보여줄 배우로서의 변신에 기대가 모인다.새로운 프로필 사진은 이서율의 다채로운 매력을 담아내고 있어 시선을 사로잡는다. 사진 속 이서율은 군더더기 없는 심플한 스타일링 속에서 한층 깊어진 눈빛과 성숙해진 분위기를 자랑했다. 자연스러운 포즈가 자아내는 편안한 무드는 물론 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛에서 뿜어져 나오는 카리스마까지 가감 없이 발산했다.무엇보다 기존의 발랄한 이미지와는 또 다른 청초하면서도 도회적인 매력이 돋보인다. 투명한 피부톤과 조화를 이룬 담백한 메이크업, 흑발의 긴 머리로 완성한 독보적인 청순미는 이서율의 존재감을 더욱 선명하게 각인시킨다. 이처럼 상반된 콘셉트를 자유자재로 오가는 그의 모습은 앞으로 보여줄 연기 스펙트럼과 향후 활동에 대한 기대감을 한층 고조시킨다호기로운컴퍼니 관계자는 "다채로운 매력을 가진 이서율과 함께하게 되어 진심으로 기쁘다. 풍부한 잠재력을 지닌 이서율이 자신의 역량을 맘껏 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획이다. 앞으로의 활동에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.이서율과 전속계약을 체결한 호기로운컴퍼니는 드라마 제작 및 매니지먼트 사업을 포괄하는 종합 엔터테인먼트사로 배우 하수호, 김명준, 기현우, 오수정, 조은서가 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr