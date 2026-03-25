안보현, 지큐 코리아 4월호 화보 공개

인터뷰서 '재벌X형사2' 근황 전해

시즌2 통해 성장한 캐릭터 연기 예고

배우 안보현의 화보가 공개됐다./사진제공=지큐

배우 안보현의 화보가 공개됐다./사진제공=지큐

배우 안보현의 화보가 공개됐다./사진제공=지큐

배우 안보현의 반항적인 시크미가 담긴 화보가 공개됐다. 앞서 그는 지난달 10일 종영한 tvN '스프링 피버'에서 이주빈과 핑크빛 호흡을 맞추며 시청자들에게 호평받았다.안보현은 패션 매거진 '지큐 코리아(GQ Korea)' 4월호를 통해 기존의 듬직하고 선한 이미지와는 또 다른, 깊고 짙어진 눈빛을 선보이며 이목을 집중시키고 있다.화보 속 안보현은 독보적인 피지컬로 룩을 완벽하게 소화해 냈다. 가죽 재킷과 와이드 스트라이프 팬츠를 매치해 반항적인 시크 무드를 내비치는가 하면, 블랙 슬리브리스 상의로 탄탄한 팔 근육을 자랑하며 강렬하고 절제된 남성미를 발산했다.화이트 티셔츠와 데님을 매치한 몽환적인 컷에서는 특유의 나른한 섹시미를 극대화해 담아내는 등 룩의 변화에 맞춰 섬세하게 눈빛의 농도와 포즈를 조절하며 시선을 압도했다. 안보현은 컷마다 프로페셔널한 애티튜드로 화보의 완성도를 높여 현장 스태프들의 찬사를 한 몸에 받았다는 후문이다.화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 안보현은 현재 촬영 중인 SBS 새 드라마 '재벌X형사2'에 대한 솔직한 고민을 전했다. 다시 '진이수'라는 캐릭터에 스며드는 지점에 대해 그는 "에너지도 다르고, 시즌 1보다 성장한 모습을 보여주고 싶다"며 "그 진중함 안에서도 '재벌'이라는 캐릭터가 가진 느낌을 보여주고 싶다"고 밝혔다.이어 "많은 분이 '재벌X형사'를 좋아했던 이유가 진이수의 깨발랄함도 있을 텐데 그걸 그대로 가져가면서도 성장한 모습을 보여드리고 싶다. 지금 그 중간 지점을 찾아가고 있다"고 덧붙여 '재벌X형사2' 속 진이수의 모습에 대한 기대를 더 고조시키기도.안보현의 독보적인 아우라와 매력이 담긴 더 많은 화보와 인터뷰는 '지큐 코리아' 4월호와 공식 홈페이지 및 SNS 채널에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr